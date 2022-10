Réponse à Alioune Tine et Cie : Respecter la Constitution, c’est accepter l’arbitrage du Droit et des Urnes mais pas le chantage ou la menace [PAR BIRAM FAYE]

Respecter la Constitution, c’est accepter l’arbitrage du Droit et des Urnes mais pas le chantage ou la menace.





La grande leçon qu’on apprend du Président Macky Sall, est sa soumission au Droit et à la Constitution aussi bien dans l’opposition qu’au pouvoir.









En 2012, quand le Conseil constitutionnel a validé la candidature du Président Wade, il s’est plié à cette décision. Contrairement à beaucoup d’autres, il a quitté la place de l’obélisque pour aller en campagne et battre Wade démocratiquement dans les urnes.









La question du « troisième mandat » est un faux débat auquel s’agrippe l’opposition pour éviter les vrais sujets et un alibi pour les rentiers de la tension de la société civile comme Alioune Tine.





Ils en profitent pour alimenter le moteur de leur business politicien.





Cette question a été réglée démocratiquement par le Sénégal depuis 2012 en renvoyant Abdoulaye Wade dans l’opposition. Alors, si la question de la troisième candidature du Président Macky Sall devait se poser sur cette très grande terre de démocratie qu’est le Sénégal, elle ne pourrait être réglée que par le Droit et les Urnes comme en 2012 mais pas par les menaces, les invectives ou le chantage.









Que veut dire « Jamma Gueun 3 e mandat » si ce n’est du chantage et une menace inacceptable.





Vous dites « Excellence, vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel contre le 3 e mandat dont vous avez été le principal bénéficiaire ». C’est de l’amalgame et de la mauvaise foi car la grande leçon tirée de 2012 reste la primauté du Droit et des Urnes sur toutes autres considérations. Faut-il aussi rappeler que dans un État de Droit, la société civile ne peut jouer pleinement son rôle que si elle se soumet entièrement au respect de la loi au même titre que le pouvoir et l’opposition.









Mais si elle est une société civile encagoulée comme c’est le cas aujourd’hui, elle passe alors de contre-pouvoir à contre le pouvoir d’où le chantage, les menaces et la quête permanente de tensions artificielles.









Sous prétexte d’éviter le chaos, les rentiers la tension qui avancent masqués derrière la notion de société civile ont un agenda politicien qu’ils peinent à cacher tellement il est flagrant.













Les signataires de la lettre ouverte sont des militants de Pastef ou des compagnons de route de Ousmane Sonko à commencer par Alioune Tine. Il concurrence déloyalement le porte-parole de Pastef à chaque fois qu’il en a l’occasion. Il devrait avoir le courage et l’honnêteté de l’assistant stagiaire Ngouda Mboup en faisant enfin tomber le masque et assumer pleinement son allégeance à l’opposition.









Le Sénégal a la nostalgie de la société civile des années 1990 qui jouait pleinement son rôle de contre-pouvoir et contribuait ainsi à faire passer à notre pays le cap de la première alternance.





Hélas, nous avons actuellement une société civile déliquescente devenue un repaire de rentiers de la tension comme Alioune Tine et des doorkats comme Yen a marre.





Que vaut aujourd’hui la parole de Yen a marre qui avait promis le NTS (Nouveau Type de Sénégalais) ?













Ce nouveau type de Sénégalais version Yen a marre est l’antithèse de la vertu et du travail car vivant de deals (trafic de passeports) et de « soutien mercenaire » aussi bien au niveau national, qu’international. Autant Alioune Tine et Cie ont le droit d’être contre la Troisième candidature et de l’exprimer librement autant d’autres ont le droit d’être pour et de l’exprimer aussi de la même manière. Respecter la Constitution comme ils disent c’est aussi et surtout soumettre la question à l’arbitrage du Conseil constitutionnel si elle devait se poser mais pas le chantage indigne et inacceptable : « ne déposer pas votre candidature ou c’est le chaos comme partout en Afrique ».









Le Sénégal a été et demeure une exception en Afrique. C’est pourquoi, dans son rôle de pionnier de la démocratie, il a été le premier pays à régler la question du 3 e mandat dès 2012 par le Droit et les Urnes.





BIRAM FAYE

APR

Coordonnateur Task Force républicaine (TFR)