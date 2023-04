Réponse à Mr Robert Bourgi, eu égard aux propos qu'il a tenus envers Ousmane Sonko dans "DakarActu" (Par Souleymane Jules Bèye de Toulouse)

Monsieur BOURGI,





Malgré tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire, que de par votre sortie de ce Vendredi 07Avril 2023, vous avez heurté la sensibilité de la majorité des Sénégalais à travers vos propos très paternalistes et très irrespectueux.





En effet, vous avez, avec le plus grand mépris et de manque de considération dit, que Monsieur Ousmane Sonko n'est pas prêt pour la fonction suprême de président de la république du sénégal.

Mais Monsieur Bourgi, qui êtes-vous, pour vous permettre d'avancer de tels propos ?





D'ailleurs, que Ousmane Sonko soit capable ou non de diriger le Sénégal, cela vous regarde-t-il, vous qui n'aviez jamais assumé votre appartenance à la nation Sénégalaise, bien que vous soyez né au Sénégal?





Eh oui Monsieur Bourgi, vous avez le complexe de dire que vous êtes Sénégalais. Partout où vous êtes allé, vous vous êtes pris pour un Franco-Libanais, alors que vous n'êtes Libanais que de couleur de peau, hélas...





Par conséquent, en quoi l'élection présidentielle de 2024, au Sénégal vous regarde-t-elle ?





Sachez d'autres parts, que la Françafrique est terminée, les présidents Africains qui vous remettaient des mallettes pleines d'argent ne sont presque plus de ce monde, bref...





Vous avez été, il y a quelques années, chassé du Gabon comme un mal propre, pour avoir essayé de s'immiscer dans les affaires Gabono-gabonaises.





Sachez qu'il en serait de même si vous cherchiez, pour vos propres intérêts, à vous mêlez de ce qui se passe au Sénégal.





Vous dites, que le président Macky Sall, d'un point de vue constitutionnel, a le droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, tout en admettant que vos connaissances en droit constitutionnel sont très limitées.





Cela ne vous paraît-il pas paradoxal ou contradictoire ?







Comment pouvez-vous dire que vous êtes très limité en droit constitutionnel et affirmer en même temps, que la constitution sénégalaise n'interdit pas à Macky Sall de se présenter à l'élection présidentielle de 2024?





Sachez, pour de bon, Monsieur Bougi, que la constitution Sénégalaise stipule en son "article 27" que je cite:"Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs".





Cette disposition existe depuis la révision constitutionnelle de2001.

De ce fait, Macky Sall, élu en 2012, savait que tout au plus, il ne pouvait faire que deux mandats (2012-2019/2019-2024).





En 2016, Macky Sall, nous a soumis un référendum, non pas sur le nombre de mandat déjà limité à deux depuis 2001, mais sur la durée du mandat. Il était en ce moment-là, plus question de la durée du mandat que du nombre de mandats, disaient-ils, lui et tous ses lieutenants qui étaient favorables au "OUI".





La question qui était posée aux Sénégalais que nous sommes était la suivante: Voulez-vous que le mandat présidentiel soit réduit de 7 à 5ans?





Le résultat qui en est suivi est connu de tous.





Donc Monsieur Bourgi, pour votre information, sachez que le nombre de mandat présidentiel au Sénégal était déjà limité à deux depuis 2001 et n'a jamais fait l'objet d'une révision depuis cette date, ni par référendum, ni par voix parlementaire.





De ce fait, Macky Sall n'a pas droit à une troisième candidature, dans la mesure où la limitation des mandats à deux était actée avant sa première ré-élection en 2012. Il a épuisé ses deux cartouches, conformément à notre loi fondamental qu'est la constitution.





Voilà qui est plus que claire.... Alors Monsieur Bourgi, si vous voulez continuer encore de recevoir des mallettes d'argent des présidents Africains, allez voir d'autres, mais pas Macky Sall qui est disqualifié de par la constitution sénégalaise.





Maintenant, si, pour vos intérêts personnels, vous voulez le pousser à se présenter, au risque de mettre le pays à feu et à sang, libre à vous de prendre cette responsabilité.





Pour ce qui nous concerne, nous nous conformerons à ce principe de droit qui dit, je cite: "On ne peut pas interpréter ce qui est plus que claire".





La constitution Sénégalaise, faut-il le rappeler, en son "article 27" dit : "Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs".





Cette disposition existe depuis 2001 et n'a fait l'objet d'aucune modification ni par référendum, ni par voie parlementaire.





Par conséquent, le président Macky Sall étant à son deuxième et dernier mandat (2012-2019) et (2019-2024), ne peut, sous aucun prétexte, déposer sa candidature au conseil constitutionnel au risque de ne pas respecter la constitution, ce qui serait un acte grave pour un président de la république qui est par essence, le gardien de la constitution, qui plus est, a juré devant dieu et devant les hommes, qu'il respecterait et ferait respecter la constitution, mais aussi au risque de mettre le pays à feu et à sang.