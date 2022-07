Samba NDIAYE, Président du MDIS (BBY) : «Mimi une cheville ouvrière »

Nous entrons dans une ère nouvelle. En effet, un symbole de la vie politique nationale quitte le podium.



Merci Président Niasse.



Une nouvelle flamme jaillit, arrimée à un profil qui incarne une autre posture et renforce de nouveaux espoirs.

Rebonjour Mimi.

Le Président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall a porté son choix sur cette grande dame digne, téméraire et résiliante pour être une cheville ouvrière dans notre démocratie en mutation.



DIGNE et TEMERRAIRE !

Oui, la dame au «moussore » l’a toujours été de par ses origines et son éducation, mais aussi et surtout, de par sa croyance en ses propres capacités et valeurs intrinsèquement liées à son cursus.



L’ex-Président français Nicolas Sarkozy lui disait, lors de l’Université d’Eté du Patronat marocain à Casablanca, en septembre 2019, suit à un échange houleux entre les deux personnalités sur la fécondité en Afrique «du tempérament, vous en avez ».



RESILIANTE!

Bien évidemment, elle l’est ! L’on se souvient de ses disgrâces mouvementées :

-D’abord en tant que PM, après son échec aux élections locales en 2014 ;

-puis en tant que Présidente du CESE en octobre 2020.

Mais encrée dans ses convictions, elle a su transcender les vicissitudes de la vie politique restée elle-même de par ses qualités décrites plus haut.



En perspectives des élections législatives du 31 juillet prochain, il est donc fondamental, pour les jeunes, pour les femmes, les intellectuels et les citoyens de ce pays d’analyser le poids, la valeur, l’expérience et l’expertise des hommes et femmes qui dirigent les différentes listes. De ce point de vue, Mme Aminata Touré pourrait bien porter la rupture souhaitée à l’Assemblée nationale dont la dernière législature a été tumultueuse.

Au Saloum, j’espère que nous serons tous à l’avant-garde du combat pour que la confiance portée en Mimi ne soit pas vaine.

Bonne fête de Tabaski à tous.



Samba NDIAYE, PRESIDENT DU MOUVEENT DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL DU SENEGAL (MDIS)/BBY