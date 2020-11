Seconde tendance des résultats américains : Biden en bonne posture

Les élections américaines de 2020 semblent se rapprocher d'un résultat, le démocrate Joe Biden semblant être sur la bonne voie pour gagner suffisamment d'États dans la course à la Maison Blanche. Ceci, alors même que son challenger, le président sortant Donald Trump, menace de saper la victoire en contestant sa légalité devant les tribunaux. La contestation judiciaire de Trump survient après qu'il est devenu clair qu'il serait difficile pour le républicain de résister à une vague bleue tardive dans des États tels que le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Restez à l'écoute pour découvrir les principaux développements de la course présidentielle américaine.





Alors que Joe Biden se rapproche de le renverser de la Maison Blanche, le président Donald Trump a déclaré qu'il voulait mettre un terme au dépouillement des votes. La déclaration extraordinaire d'un président sortant pour exprimer son soutien à la cessation du décompte des votes légalement exprimés a été publiée dans un tweet de jeudi matin, disant seulement: STOP THE COUNT! Les élections sont organisées par les gouvernements des États, des comtés et des collectivités locales. Les commentaires publics de Trump n'ont aucun impact sur le décompte des votes à travers le pays. Jusqu'à présent, le décompte des voix dans tout le pays a été effectué de manière efficace et sans preuve de mauvaise conduite, malgré les plaintes du public de Trump. Les commentaires de Trump arrivent alors que sa campagne a intenté une action en justice dans plusieurs États pour tenter d'arrêter le comptage des votes, affirmant un manque de transparence. Pourtant, la campagne Trump a laissé espérer que le comptage continu en Arizona où ils espèrent battre le plein.





L'élection présidentielle américaine entre le président républicain Donald Trump et le challenger démocrate Joe Biden étant trop proche pour être appelée, la campagne Trump et les républicains se sont tournés vers les tribunaux pour tenter d'invalider les votes en Pennsylvanie et empêcher les responsables du Michigan de compter les bulletins de vote.





Voici une liste des cas qui se joueront dans les prochains jours et éventuellement dans les semaines:





Lutte contre le dépouillement des urnes au Michigan





La campagne de Trump a déclaré mercredi qu'elle avait intenté une action en justice dans le Michigan pour empêcher les responsables de l'État de compter les bulletins de vote.





La campagne a déclaré que l'affaire devant la Cour des réclamations du Michigan vise à interrompre le décompte jusqu'à ce qu'elle ait un inspecteur des élections à chaque conseil de dépouillement des électeurs absents. La campagne souhaitait également examiner les bulletins de vote ouverts et comptés avant qu'un inspecteur de sa campagne ne soit présent.Selon Edison Research, Biden devrait remporter l'État avec 50,4% des voix, avec 99% des voix attendues.





Batailles judiciaires en Pennsylvanie





Les responsables républicains ont poursuivi mardi les responsables électoraux du comté de Montgomery, qui borde Philadelphie, les accusant de compter illégalement les bulletins de vote par la poste tôt et de donner aux électeurs qui avaient soumis des bulletins défectueux une chance de voter à nouveau.

Lors d'une audience mercredi, le juge de district américain Timothy Savage à Philadelphie a semblé sceptique quant à leurs allégations et à la manière dont l'intégrité de l'élection pourrait être affectée.





Dans un procès séparé, la campagne Trump a demandé à un juge d'arrêter le dépouillement des bulletins de vote en Pennsylvanie, affirmant que les républicains s'étaient vu refuser illégalement l'accès au processus.





Pendant ce temps, les républicains de Pennsylvanie ont demandé à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer une décision de la plus haute cour de l'État qui permettait aux responsables électoraux de compter les bulletins de vote postés du jour du scrutin qui sont arrivés jusqu'à vendredi.





Mercredi, la campagne de Trump a déposé une requête pour intervenir dans l'affaire.





Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu'il n'y avait pas assez de temps pour se prononcer sur le fond de l'affaire avant le jour du scrutin, mais ont indiqué qu'ils pourraient la réexaminer ultérieurement.





Le juge Samuel Alito, rejoint par ses collègues conservateurs Clarence Thomas et Neil Gorsuch, a déclaré dans un avis écrit qu'il existe une "forte probabilité" que la décision du tribunal de Pennsylvanie ait violé la Constitution américaine.





Les responsables électoraux de Pennsylvanie ont déclaré qu'ils sépareraient les bulletins de vote correctement postés après le jour du scrutin.

Avec environ 89% des voix comptées, Trump a mené Biden en Pennsylvanie avec 50,7% des voix contre 48,1%, selon Edison Researc Contentieux postal américain.

Un juge américain a déclaré mercredi que le ministre des Postes, Louis DeJoy, devait répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles le service postal américain n'avait pas réussi à effectuer un balayage ordonné par le tribunal pour les bulletins de vote non remis dans une douzaine d'États avant la date limite de mardi après-midi.





Le juge de district américain Emmet Sullivan supervise un procès intenté par Vote Forward, la NAACP et des défenseurs de la communauté latino-américaine qui ont exigé que le service postal envoie des bulletins de vote par correspondance à temps pour être comptés lors de l'élection.





Bataille de vote en Géorgie





La campagne Trump mercredi soir a déposé une plainte devant un tribunal d'État du comté de Chatham, en Géorgie. Contrairement aux actions en Pennsylvanie et au Michigan, ce procès ne demande pas à un juge d'arrêter le dépouillement des bulletins. Au lieu de cela, la campagne a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles les bulletins de vote tardifs étaient mal mélangés avec des bulletins valides, et a demandé à un juge de saisir une ordonnance garantissant que les bulletins de vote tardifs étaient séparés afin qu'ils ne soient pas comptés.