Sociologie de la crise politique et sociale de Mars 2021 au Sénégal ( Par Docteur Alboury NDIAYE )

La jeunesse sénégalaise a soif de justice, de liberté, d’emploi, de formation et de perspectives d’avenir !

Aller vers une société plus juste, davantage pacifiée, redonner confiance aux jeunes, indiquer une direction claire pour le pays c’est d’abord dire la vérité aux sénégalais, donner le bon exemple et surtout être capable de réduire de manière significative le chômage chronique des jeunes sénégalais tout en construisant un modèle de développement sénégalais endogène plus riche en emplois et porteur de plus de cohésion sociale et de stabilité.

Les derniers événements que notre pays a connus révèlent plusieurs problèmes tout d’abord la faillite morale de la parole publique car diriger c’est essayer d’être une référence dans la vertu et la conduite des affaires de la cité. Cette crise a révélé également l’absence de filets sociaux étanches permettant d’identifier la grande précarité dans notre pays et d’y apporter remède. Qui sont les jeunes qui ont manifesté ? quel âge ont-ils ? où habitent-ils ? quel est leur profil socio-économique ? Voilà autant de questions auxquelles les décideurs publics doivent apporter des réponses.

La jeunesse sénégalaise est talentueuse, entreprenante, brave, citoyenne, éprise de bonne gouvernance et de justice sociale. Je note toutefois un déphasage entre les élites dirigeantes et la jeunesse qui communique désormais par de l’action violente : on peut légitimement s’en inquiéter. Mais faudrait-il s’en étonner ? la réponse est NON !

Des chiffres alarmants…

Au Sénégal, la situation des jeunes au regard de l’emploi est plus que préoccupante, plusieurs indicateurs le confirment : leur insertion sur le marché du travail est plus que tardive, la précarité de l’emploi et des revenus est bien réelle, la montée de la pauvreté des jeunes est choquante. En effet, dans notre pays, près de 60 % de la population a moins de 20 ans et les jeunes en âge de travailler représentent plus de la moitié de la population active. Dans les prochaines années, l’Afrique en général, sera la zone géographique ayant la main d’œuvre la plus importante en quantité devant la Chine et l’Inde. L’un des grands défis à relever aujourd’hui au Sénégal c’est de permettre à chaque jeune d’exprimer son talent, dans un pays où près de 2 jeunes sur 3 est au chômage. Chaque année 100 000 nouveaux demandeurs d’emplois entre 15 et 34 ans arrivent sur le marché du travail. Le taux de chômage global, estimé à 49 % selon l’Agence pour le niveau national, grimpe à 61 % pour les moins de 30 ans.

60 ans, d’immobilisme et d’échec des politiques économiques et sociales en faveur des jeunes…

Historiquement, les différents Plans d’Ajustement Structurels (P.A.S) au Sénégal, et dans plusieurs pays africains, ont eu pour conséquence une réduction significative de la part de l’État dans le jeu économique. Dans ce contexte inédit, la situation qui a prévalu aux premières années des indépendances, avec l’incorporation de toutes les forces vives dans les structures et entreprises publiques, n’est plus possible. De nos jours, c’est le secteur privé qui essaie tant bien que mal de dynamiser notre économie balbutiante, avec pour régulateur l’État, qui édicte les normes de ce jeu économique.

Aujourd’hui force est de reconnaitre que Monsieur Macky SALL n’a pas réussi à apporter les réformes économiques, sociales et institutionnelles dont le Sénégal avait besoin. Il n’a pas mis en place une véritable politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en prise avec la situation de précarisation socio-économique qui caractérise ce segment important de notre société. La non prise en compte des aspirations légitimes de cette partie de la population est une source d’instabilité sociale; à chaque fois que la jeunesse du Sénégal a été ignorée et maltraitée, elle a donné des sueurs froides au pouvoir en place. Par ailleurs, le pilotage à vue, le clientélisme politique, l’absence de vision et l’amateurisme ont longtemps caractérisé les politiques publiques en matière d’inclusion sociale et économique notamment des jeunes. Pour obtenir un financement il faut être membre du parti au pouvoir ou bénéficier d’un coup de piston. Pourtant il y a l’ANPEJ, la DER, l’ANAMO, le FONJIP, les DAC mais pour aucun résultat : la suppression de ces agences s’impose. Ces dernières devront être repensées et mieux contrôlées pour s’assurer que les financements atteignent leurs vraies cibles.

L’affaire dite « Ousmane SONKO » : l’élément déclencheur de la révolte

Cette affaire montre plusieurs fragilités sociales, politiques et même sécuritaires : désenchantement de la République, déliquescence de notre état de droit, rupture profonde entre la justice et les justiciables, entrée du Sénégal dans une dictature violente, extrême judiciarisation des relations politiques pouvoir-opposition, extrême pauvreté des sénégalais, l’absence de formation pour les jeunes, l’absence d’équipements pour nos forces de défense et de sécurité, la libre circulation des armes de guerre dans notre pays, l’existence de miliciens et de mercenaires armés qui tuent en toute impunité mais surtout le naufrage social de la JEUNESSE : vigie populaire.

Le Président du Parti PASTEF les Patriotes cristallise l’attention de la jeunesse et de l’opinion publique nationale et internationale. Le complot politique auquel il fait face a radicalisé une frange importante de la jeunesse qui s’est vue confisquée ses canaux classiques d’expression comme la rue, les marchés, les écoles, les universités et même internet. Privation de parole, privation de libertés individuelles, absence des jeunes dans les instances de décision publique, criminalisation et censure de la parole contestataire : voilà les ingrédients qui ont mis le feu aux poudres.

Pour une sortie de crise progressive je préconise :

• Le limogeage des Ministres de l’intérieur, de la Justice, du Procureur de la République, du Doyen des Juges, de toutes les personnes ayant donné l’ordre de tirer sur les manifestants

• La libération de tous les détenus politiques emprisonnés illégalement

• La mise sur pied d’une commission nationale indépendante qui va enquêter sur l’affaire Ousmane SONKO et sur les crimes perpétrés pendant cette crise politique

• Le recensement de tous les morts, des blessés, des familles de victime pour leur proposer un soutien psychologique et un dédommagement financier pour réparation des préjudices subis

• La définition d’un calendrier électoral pour une tenue d’élections libres et transparentes

• La dissolution et le désarment des milices « Marrons du feu » et « Fox River »

• La réforme du code de procédure pénale et de la justice

• L’arrêt des exactions et des arrestations extra-judiciaires

• L’audit des fonds injectés par l’Etat pour développer l’emploi, la formation et l’entreprenariat des jeunes