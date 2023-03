Sonko dans les griffes de la France-Afrique (Par Ousseynou Samb)

On comprend maintenant pourquoi Sonko est passé de France Degage à France 24. Son nouveau Gourou Yaya Diallo qui se vante de l’avoir convaincu de parler à Rfi et France 24 l’a fait tomber dans les griffes de la France-Afrique. Avec Yaya Diallo il est tombé pieds et poings liés dans la France-Afrique que Sonko vouait aux gémonies dans un passé récent. Comme les paroles s’envolent et les ecrits restent, Yaya Diallo disait dans Jeune Afrique du 26 Mai 2016 « Je me bats pour Sassou Nguesso, Obiang Nguema » qui sont les piliers de la France-Afrique. Diallo est aussi connu dans le microcosme parisien pour la défense acharnée de Kadhafi. Le nouveau gourou de Sonko en France tout heureux de se retrouver sous les projecteurs n’est pourtant qu’un courtier bas de gamme de la France-Afrique et à Paris tout le monde rit sous cap et se pose la question de savoir comment Sonko a pu tomber dans le piege de Diallo qui cherche avant tout la lumière pour lui d’où interview à la Une de l’OBS. Jeune Afrique du 26 Mai 2016, nous informe que à part « chargé d’accueil à la Mairie de Pantin » ou gestionnaire de courrier au conseil départemental de Seine Saint Denis », on ne lui connait pas d’autres boulots. Dans le même article, il se réclame de l’amitié de François mais avoue qu’il ne le voyait plus même s’il continuait à « envoyer des notes ». Au fond l’affinité ne peut etre que naturelle entre Sonko et Diallo car qui se ressemble s’assemble. Apres Ngouda Mboup qui n’a jamais soutenu de thèse mais se fait appeler Professeur et qui est chargé de la régulation de Pastef, voilà Yaya Diallo, le courtier bas de gamme de la France-Afrique qui lui promet les cles de France d’en haut. D’habitude un intermédiaire est discret et fuit les feux de la rampe. C’est trop demander à Yaya Diallo qui vit son heure de gloire avec la Une de l’OBS. Un faux salafiste, un faux professeur et un faux homme de réseaux (faire intervenir le chef de l’opposition au Sénégal ne doit pas etre si difficile).Quand on vous dit que Pastef c’est l’imposture permanente