Sonko humilie l’opposition et ridiculise la presse (Par Abdoulaye Khouma)

Khalifa Sall, Dethie Fall et Habib Sy qui jouaient aux gladiateurs ce matin lors de leur point de presse doivent être dans leurs petits souliers ce soir. S’ils étaient des samouraïs, ils se seraient fait légitimement hara-kiri. Ce matin ils voulaient être plus royalistes que le Roi et Sonko qui a pris le contre-pied de leurs déclarations guerrières les a ridiculisés. Cela montre le peu de considération que Sonko a pour eux. Au moins par courtoisie, il aurait pu les prévenir de sa ligne de conduite pour éviter qu’ils se ridiculisent devant l’opinion. Au fond ils n’ont que ce qu’ils méritent parce que leurs déclarations sont le contraire de leurs désirs profonds : l’élimination politique de Sonko qui accroît leur chance surtout pour Khalifa Sall et Dethie Fall qui rêvent déjà de l’avenue Roume. Sonko vient encore fois de ridiculiser la presse car comme dit Bamba Kassé du Synpics « il y a 200 pays, il y a qu’au Sénégal où il y a la déclaration de presse ». Avec Sonko la déclaration à la presse est en train de devenir une exception Sénégalaise. Ça doit être frustrant pour les journalistes de faire de si longues et pénibles études pour être ravalé au rang d’enregistreur. Jusqu’à quand les confrères vont accepter cette humiliation. Le nom de Adji Sarr a été la cause de violence physique à Diass mais il est aussi la cause d’une violence psychologique et professionnelle contre la presse. Cette forme de violence est aussi grave que celle physique contre la presse lors des émeutes de Mars 2021. Qui pour dire Non et sauver l’honneur d’une profession.