Sonko, plus fort que le MDFC (Par Abdoulaye Khouma)

Sonko est plus fort que le MFDC. Le leader de Pastef qui a réussi là où le MFDC a échoué pendant plus de 40 ans : imposer un débat sur une imaginaire stigmatisation ethnique. La stigmatisation ethnique a été de tout temps l’objectif que le MFDC a cherché à atteindre en vain car malgré 40 ans de conflit, il n’y en a jamais eu ni l’armée, ni dans l’administration. C’est pourquoi Sonko qui continue la guerre du MFDC par d’autres moyens est entrain de réussir politiquement là où le MFDC avait échoué militairement en s’attaquant au début du conflit aux « nordistes » espérant des représailles au nord pour ethniciser le conflit. Le MFDC échoua lamentablement car l’Etat ne tomba dans son piège. Aujourd’hui force est de constater que Sonko est entrain de réussir en insérant le poison de débat ethnique dans notre vie politique. Le députéDiedhiou à la tribune de l’assemblée nationale a osé parlé de « ciblage ethnique » dans la disparition des deux sous –officiers de la gendarmerie. Les populations de leur ile d’origine en Casamance ne sont pas loin de dire la même chose. Pourquoi les populations se gêneraient elles si l’irresponsabilité vient du sommet avecSonko qui a ouvertement déclaré que le Président de la République stigmatise les diolas.