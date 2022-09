"Victimisation et création d'un parti politique" : Souleymane NDIAYE parle des incongruences de Aminata TOURÉ

"Victimisation et création d

Elle n'est pas cohérente avec son moi intérieur, quand elle affirme vouloir garder sa fonction de député en sachant qu'elle est incompatible avec le militantisme dans un parti politique différent de celui dans laquelle elle milite déjà. Car, cela entraînerait son exclusion de sa formation d'origine l'APR et sa déchéance de son statut de député issue de la coalition qui l'a portée à l'Assemblée nationale.





Ce n'est pas avoir confiance en ses convictions, être cohérente avec elle-même et surtout respecter ceux qu'elle veut embarquer dans son projet de parti. Autrement, c'est une façon de dire sans le dire "j'ai d'autres convictions politiques, puisque je vais créer mon parti, venez rejoindre mon aventure, je ne démissionne pas, je reste aussi à l'APR et dans Benno, et je vais conserver dans le même temps mon fauteuil de député en attendant d'être éjectée de mon siège de député, après avoir été en violation de la loi et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale". Donc, c'est clair qu'elle fait de l’agitation pour se trouver un petit espace. Je crois qu'il faut respecter l'intelligence des Sénégalais. Si elle avait été cohérente avec ses propos, elle quitterait l’Assemblée nationale et s’engagerait dans un combat selon ses propres convictions.





En plus, on la voit partout faire de la propagande, en vilipendant la société sénégalaise toute entière quitte à renier malhonnêtement tous les acquis enregistrés par notre pays dans l'autonomisation et la promotion de la femme et de ses droits.





Nous allons par conséquent lui rappeler qu'elle a été tête de liste de la Coalition au pouvoir à des élections législatives. Pour une femme, c'est bien une première et il faut oser le souligner. Dans ce même Sénégal, notre pays, nous assistons à une assemblée plurielle depuis la loi sur la parité qui a propulsé au-devant de la scène politique nationale beaucoup de femmes. Lors des concours nationaux de la police, de la douane et de l'armée, les places sont accordées de manière paritaires. Les programmes de sensibilisation et d'encouragement de la scolarisation des filles, y compris dans les filières scientifiques, ont permis d'atteindre des taux de scolarisation et de réussite quasi-équivalents filles/garçons et ces dernières années on note d'ailleurs une percée des filles, notamment dans les matières scientifiques. Nous avons beaucoup de femmes Ministres et d'ailleurs le Ministère de la Jeunesse est aussi dirigé par une femme, Néné Fatoumata Ndiaye.