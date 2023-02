Taqqiya (dissimulation salafiste) et stratégie du Fake chez Sonko : Le ver salafiste est dans le fruit confrérique (Par Ousseynou Samb)

« J’ai grandi dans cet environnement, en musulman convaincu, pratiquant et spirituellement décomplexé. Je ne suis pas né et n’ai pas grandi tidiane, mouride ou layenne, niassene ou ibadou…., Mais simplement musulman. Ceux qui ont vécu dans le sud du pays savent de quoi je parle car les considérations confrériques n’y avaient jamais été une réalité aussi forte que dans le reste du pays… Donc mon appartenance religieuse ne s’est pas déterminée par un choix, mais par la naissance et mon éducation ; et ma voie à l’intérieur de cette religion ne s’est pas définie par opposition ou par antagonisme à une quelconque autre voie mais par un contexte et plus tard par une option lucide. Je ne compte rien y changer, absolument rien ».Voilà ce qu’on peut lire dans le livre « Solutions » de Sonko à la page31. Les paroles s’envolent mais les écrits restent. Au fond comme il l’a écrit Sonko n’a absolument rien changé dans ses convictions salafistes. Il est même très cohérent dans sa démarche car ses relations avec les confréries relèvent de la stratégie que les salafistes appellent laTaqqiya (l’art de dissimuler ses convictions profondes en attendant que le rapport de force soit favorable). Sonko qui s’agenouille devant le Khalife général des mourides et qui s’habille en baye fall relèvent de cette Taqqiya(dissimulation) alors que le récent rassemblement des « domoudaara » pour soutenir Sonko est la preuve de l’infiltration salafiste des confréries. Cette infiltration est beaucoup plus grave et plus profonde que les confréries ne l’imaginent. Le ver salafiste est dans le fruit confrérique. Apres la stratégie du choc frontal dans les années 70 qui n’a pas été payante, les salafistes usant de la stratégie du cheval de troie de la Taqqiya ont infiltré toutes les confréries et au plus haut sommet. Heureusement pour le Sénégal que le péché d’orgueil de Maitre Ngagne Demba Toure qui a avoué le véritable Projet de Pastef a réveillé les confréries qui ont compris que Macky Sall n’est qu’une cible collatérale de Pastef et que la destruction de l’Islam confrérique est l’objectif ultime. Ce combat contre les confréries considérées comme des pratiques « nordistes » est aussi celui du MFDC dont l’une des premières attaques a été un rassemblement des Layennes à Ziguinchor. C’est aussi le combat de Sonko qui affirme dans son livre « Ceux qui ont vécu dans le sud du pays savent de quoi je parle car les considérations confrériques n’y avaient jamais été une réalité aussi forte que dans le reste du pays….C’est le même combat. Le même combat aussi quand il parle de stigmatisation des Diolas ou déclare dans un live que les forces de l’ordre n’ouvrent le feu quand dans les manifs à Bignona ou Ziguinchor et pas à Mbacké. C’est un séparatisme décomplexé. La destruction de l’Islam confrérique grâce au salafisme est un Projet dans le PROJET comme l’est aussi la régénérescence d’un nouveau séparatisme. Le projet salafiste a été mis à nu, celui du séparatisme new look le sera aussi. Le MFDC a commencé sa lutte contre les confréries en jetant une grenade dans le rassemblement des Layennes et Sonko le continue grâce à la Taqquiya. La Taqqiya(stratégie de la dissimulation) a une affinité naturelle avec le fake. C’est pourquoi le Fake est moteur de la vie politique et sociale de Sonko.