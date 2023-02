Tourisme local à la découverte du village historique de Donaye (Par Amar Yaya Sall)

Donaye et le tourisme local

Les populations de Donaye vont organiser une journée de visite et découverte avec pour destination son site presque entièrement détruit par les inondations de 1999. Les enfants nés cette année ont aujourd’hui 23 ans et la majorité d’entre eux n’ont pas connus ou visités le site.









Donaye village historique au passé glorieux abrite la plus grande mosquée Omarienne, une des trois premières construites par des compagnons de Elhadj Omar de retour du Djihad en 1870. Donaye village victime des bombardements de Faidherbe. Donaye site de rencontre avec le Saint Cheikh Maouloud Fall et Cheikh Omar Al Fuutiyu . Donaye le village de l’érudit et saint homme Alpha Ibrahima Sall.





Donaye le village de Cire Elimane Sall dit Thierno Hamet un des 3 premiers Kadi nommés au Sénégal, président du tribunal musulman de Thies.





Donaye village de Baba Sy premier champion du monde du jeux des dames.





Donaye village du Poete écrivain et chantre de la culture pulaar l’illustre Oumar Sy.





Donaye le village des écrivains et poètes Hamidou Sall et Thierno Seydou Sall.





Donaye village des diplomates Tidiane Alassane Sall, Tidiane Ibrahima Sall et l’ambassadeur Cheikh Tidiane Sall présentement en Allemagne.



Donaye le village du guitariste hors pair Kolo Sall. Donaye le village des excellents ministres Seydou Sy Sall, Hamath Sall et Thierno Alassane Sall. Donaye village de l’honorables Sénateur Mamadou Cire Ly et de la député Astou Kane Sall.





Donaye le village de leaders du mouvement associatif Ibrahima Aliou Sall de la Fafd et Nazirou Sall de Ujak, Fongs, Cncr Roppa.





Donaye est le village de l’association des ressortissants de Donaye ARD qui a obtenu son récépissé en 1964 et se lancer dans œuvres sociales collectives comme le forage de puits, le désenclavement du waalo, l’éducation préfigurant ce que font les ONG de nos jours.





Donaye est le village de l’association villageoise de Développement Fedde Maaw un des piliers du mouvement culturel patriotique au Fouta. Donaye a remporté en 1989 la première coupe départementale à sortir le la ville de Podor.