Triomphe du BRT, comment ne pas célébrer une Coupe d’Afrique? (par Mamadou Sy Tounkara)

Le Bus Rapid Transit (BRT) vient de remporter le trophée du « Meilleur Projet en Afrique 2024 ». Cette consécration a eu lieu lors de « IFLR Africa Awards » qui s’est tenu le 11 avril 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud suite à l’évaluation de centaines de projets sur tout le continent africain.



Ont été déterminants :



1 - le caractère innovant de la structuration institutionnelle et financière en Partenariat public-privé (PPP) de la concession du BRT pour l’acquisition de la flotte de bus 100% électrique, l’exploitation et la maintenance par un opérateur privé;



2 - l’accompagnement de IFC du groupe de la Banque mondiale, avec un comité technique mis en place par le CETUD composé des structures compétentes de l’Etat, d’experts locaux financiers, juridiques et stratégiques indépendants, ainsi que d’un garant de probité;



3 - le BRT zéro émission polluante de Dakar est une première mondiale avec ses bus 100% électriques et ses stations alimentées à l’énergie solaire.



Le Sénégal vient ainsi de remporter la Coupe d’Afrique des projets. Dieu merci.



Félicitations au Conseil exécutif des Transports urbains durables (CETUD) et ses partenaires, au ministère des Transports, au Président Macky Sall et à tous les membres du Cabinet présidentiel qui ont travaillé d’arrache-pied sur ce projet.



Une Coupe d’Afrique doit être magnifiée par les plus hautes autorités, ses acteurs célébrés comme des héros et montrés en exemple. Ils ont fait retentir l’hymne du Sénégal et hisser au plus haut notre drapeau.



Mbarawàcc!



Les nouvelles autorités n’en ont point fait mention, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre des Transports, ni personne d'autre. Pourquoi? N'est-ce pas le BRT du Sénégal et non de l'APR ou de Benno ou Macky Sall?



Nous leur souhaitons d’initier des projets encore plus pertinents que le BRT pour avoir des reconnaissances similaires en Afrique et dans le monde entier. Et nous célébrerons alors!



C’est le Sénégal qui gagne.



Mamadou Sy Tounkara