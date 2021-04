Ultime Révélation : Le vrai Visage du Christ, Argument de la Non-crucifixion (Par Dr Mbaye DIOUF)

« O Gens du Livre ! N’exagérez pas en votre religion ! Ne dites de Dieu que la Vérité ! L’Oint Jésus, fils de Marie, est seulement un prophète de Dieu, Son Verbe insufflé en Marie, et un Esprit venu de Lui. » (Coran 4 : 171)

La vie de Jésus fils de Marie (Que la Paix soit sur lui), était au-delà du monde d’en bas et de la nature humaine, le commun des hommes, ne pouvant pas cerner son degré ni le classer parmi ses semblables, l’observait jadis comme l’incarnation parfaite du Mystère. Par la qualité de sa constitution spirituelle ou Angélique, le Christ a eu à échapper aux désirs et passions animales de l'humanité-ordinaire. Il n’avait aucune possibilité de sombrer dans les ténèbres des désirs, des pulsions, et de tous les comportements grossiers. Il n’avait aucune possibilité de manifester une quelconque animosité, ni méchanceté ni orgueil ni prétention ni ignorance. Tout son Corps et son apparence externe avaient fini par être modelés par la force de l’Esprit. Personne ne pouvait le cerner ni dire, de qui, il ressemblait, ni homme ni femme, ni blanc ni rouge, ni petit ni grand, il se transfigurait comme il le voulait à la hauteur du contexte et du degré de l’Esprit. La réalité de l’Esprit Saint a toujours été le soutien des prophètes depuis Adam jusqu’à l’avènement du sceau de la Prophétie. Cet Esprit subsistera éternellement et restera le Guide éternel de tous les aspirants de la Tradition primordiale. Tout le pouvoir de Jésus provenait de l’Esprit Saint : « Lorsque Dieu dit : ‘O Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand Je te fortifiais du Saint Esprit,… » (Coran 5 : 110).

Ces mots du prophète Esaïe (Paix sur lui) ont été repris par Jésus : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,... » (Luc 4 : 18-19)

Par cette force de l’Esprit qui se manifestait dans sa constitution, Jésus réalisait tous les miracles extraordinaires que l’être humain n’ait jamais vus.

«…Dès le berceau tu parlais aux gens comme à ton âge adulte ; que Je t’enseignais l'Écriture et la Sagesse, la Torah, l’Evangile ; et que tu créais d’argile comme une forme d’oiseau, par Ma permission, en laquelle tu soufflais et qui, par Ma permission, devint oiseau ; et que tu guérissais l’aveugle et le lépreux, par Ma permission, et que tu faisais revivre les morts, par Ma permission. » (Coran 5 : 110)

Si, aujourd’hui, des êtres humains ordinaires se permettent de copier certains principes de la vie de Jésus, c’est parce qu’ils ignorent sa réelle identité, son vrai Visage. Jésus était un être originellement composé d’un peu de matière et beaucoup d’Esprit. En parlant de la constitution de son être, le Maitre de la voie Cheikh Ahmad at-Tijâny (Qu’Allah sanctifie son précieux secret) dit : « Il faut savoir que Jésus n’était pas un humain pur (ordinaire), mais constitué de deux parties, partie humaine et partie spirituelle, étant conçu du souffle qu’insuffla l’Esprit Saint dans le sein de sa mère. »

Par cette nature inhérente, tout ce qu’il accomplissait n’était point difficile pour lui. Il vivait selon son état naturellement Spirituel. Certains rares apôtres qui avaient reçu cette infusion Spirituelle de Jésus avaient fini par crucifier leur corps et adopter facilement et véridiquement ce statut. Ils vivaient pleinement ce principe de Jésus sans tricherie ni hypocrisie contrairement à la situation actuelle : « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère; il y en a qui le sont devenus par les hommes; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. » (Mathieu 19 : 12)

Le mystère du Prophète Muhammad (Que la Paix et la Bénédiction soient sur lui), c’est qu’il a été originellement conçu selon les modalités de l’humanité ordinaire. Il fut un être humain au vrai sens du terme qui a eu à ressentir les désirs, les passions, les pulsions, les maladies, la faim etc. Il a été au cœur des problèmes sociaux, culturels et environnementaux, des affaires politiques et militaires. Il a vécu et expérimenté tous les principes qui régissent la vie de l’homme sur Terre. Avec toute cette connaissance du domaine de l’ordinaire, il a été élevé au-dessus de l’Assemblée des Archanges attendu que sa réalité a accédé au plus Sublime Sanctuaire Sacré. Par cette Perfection Absolue, le Prophète Muhammad (Que la Paix et la Bénédiction soient sur lui) est le seul personnage qui connait, sans aucune faille, l’intimité de la matière grossière et les secrets des substances Célestes. Il est le modèle accompli de l’humanité ordinaire et extraordinaire. « En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle (à suivre), pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier… » (Coran 33 : 21).

L’histoire de la crucifixion s’avère une autre étape qui démontre les mystères de la vie de Jésus. Le récit erroné de la crucifixion a été l’œuvre d’ignorants païens qui voulaient à tout prix rendre les choses plus mystérieuses qu’elles ne le soient afin de démontrer la divinité associée à Jésus. Quelques siècles après Jésus, l’Eglise de Rome, sous l’observance de l’Empereur, a choisi les textes de référence sur la vie de Jésus et son enseignement. Certains Evangiles ont été sélectionnés comme canoniques et d’autres considérés apocryphes, que faire devant ce choix délibéré ?

Si ces gens savaient la réalité et la vraie identité de Jésus, ils sauraient qu’il n’était pas quelqu’un de maniable par des hypocrites, méchants et orgueilleux à l’image des pharisiens. Le Seigneur l’a toujours protégé par la force de l’Esprit. « Et quand J’empêchais les Fils d’Israël de te nuire : quand tu leur apportas les preuves,…» (Coran 5 : 110)

Ceux qui ont réécrit l’histoire ignoraient l’état d’esprit qui régnait en Jésus, sa station étant incompatible avec cette forme de torture qu’est la crucifixion. Avant d’arrêter un homme, il faut le connaître, fixer son image et pouvoir le trier dans un groupe mystiquement touffu et presque homogène. Ceux qui ont voulu le capturer étaient même troublés par cette puissance de l’Esprit. Ils tergiversaient sur les identités et n’avaient aucun autre choix que de prendre celui qu’ils supposaient être le fils de Marie. « Et à cause de leur parole : ‘Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu…’ Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce n’était qu’un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l’incertitude : ils n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué. » (Coran 4 : 157)Celui qui a été crucifié n’était pas Jésus fils de Marie mais quelqu’un parmi ses apôtres rapprochés qui avait Foi en la Puissance de l’Esprit et qui était un témoin de la Transfiguration. Rappelez-vous quand : « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu’il pria, l’aspect de son visage changea,… » (Luc 9 : 28-29).

La transfiguration était un phénomène récurrent en Jésus, il se changeait comme il le voulait à la hauteur du contexte et du degré de l’Esprit. Cette spécificité était déjà une barrière pour toute personne qui lui était étrangère. Si la masse ne vous indiquait pas son identité, vous ne pouviez jamais le reconnaître dans le groupe. Tout bien considéré, ces malfaiteurs ne pouvaient jamais repérer Jésus dans le groupe mystique car quelqu’un a dû sortir de la masse pour leur dire : ‘Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.’

Ce disciple véridique s’était lui-même s'adonner aux gens du mal pour qu’ils accomplissent leur œuvre afin de livrer le passage à son Maitre, ayant la cert/89+itude qu’il sera ressuscité par l’Esprit Vivant et Vivifiant. Il était l’apôtre envoyé au monde des morts pour qu’il aille la certitude de la Vie éternelle et l’expérience de la résurrection. Il était le disciple bien aimé de Jésus, celui qui a montré son amour et son absorption envers lui jusqu’à pouvoir le remplacer devant les forces du mal. C’est à ce jour bien défini et en cette situation très délicate que Jésus disait : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » (Jean 13 : 16-17)

Jésus savait qu’il allait envoyer un apôtre à la crucifixion, mais qui ? Continuons ! Quand la situation devint tendue et les esprits troublés, quelqu’un était déjà prêt à suivre le plan voulu par son seigneur. Il était le plus proche du Maitre, tant dans l’apparence que dans le fond.

« Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » (Jean 13 : 23)

Qui osait donner sa vie pour Jésus à part le plus amoureux ? Quand Pierre théorisait cet amour profond, Jésus l’a démenti sachant qu’il n’en était pas digne : « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » (Jean 13 : 37-38)

Si les adeptes de la crucifixion connaissaient la réalité de sa constitution, ils allaient comprendre que le seul corps physique de Jésus ne pouvait être enterré sous terre pendant toute cette durée précédant la résurrection. Si Jésus avait été vu comme un support de l’Esprit, ces gens allaient découvrir qu’il est ignare de préparer un tombeau pour l’Esprit. Ils auront évité cette erreur fatale de vouloir enterrer l’Esprit ne serait-ce que trois jours. L’Esprit transcende la croix mortelle ! Durant ces moments troubles, les témoins ont assisté à l’avènement de la Résurrection. Jésus avait déjà cette possibilité de ressusciter les morts et, par cette puissance de l’Esprit qui se manifestait en lui, il a rendu la vie à son apôtre crucifié.S’il existe une crucifixion en Jésus, l’auteur n’est pas au-delà de son Esprit, par sa vivification, il a crucifié sa propre chair avec toutes ses pulsions animales, éphémères et intermittentes. Etes-vous toujours à Jésus Christ ? « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » (Epitre aux Galates 5 : 22-24) Si telle est la crucifixion, mettons notre chair sur la Croix ! Si telle est la crucifixion, le corps de Jésus a bien été crucifié non par Pilate mais par la force de l’Esprit Saint. Etes-vous toujours le sel de la Terre ? « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. » (Mathieu 5 : 13)

(…)

A retenir :

Le prophète Jésus (Que la Paix soit sur lui) reflétait une extrémité du pôle de la Réalité de l’Attribut ‘Haqiqatu-s-Siffa’, l’autre pôle complémentaire étant presque manquant. Il professait la réalité de l’Esprit et du monde intérieur en raison de ses mystères et de ses messages exclusivement paraboliques. Nous pouvons dire que sa naissance était une manifestation de la Réalité de l’Attribut dans un Corps humain sachant que cette Réalité s’exprime par le Souffle et la Parole. Celui qui a compris ce Mystère témoignera que l’unique Père Céleste de Jésus reste la Réalité Muhammadienne, le Principe Absolu de l’Attribut, du Verbe et du Saint Esprit.

Téléchargez l’article complet sur https://dioufmbaye.academia. edu/research

Par Dr Mbaye DIOUF

Entomologiste, LEVP-UCAD, Administrateur JOURNAL DE LA FAYDA TIDJANNIYA