UNE AFRIQUE FORTE-LIBRE-SOUVERAINE : Et si le moment était venu ? (Par Moustapha BA)

Les visites entreprises récemment par le Premier ministre Ousmane Sonko dans plusieurs pays de la sous-région ont suscité comme souvent, leur lot de commentaires mal informés.





Certains opposants marginaux, rejoints par quelques chroniqueurs en quête de visibilité, se sont empressés de critiquer une démarche dont ils n’ont manifestement ni saisi la portée stratégique, ni compris l’esprit.





La tournée régionale entamée dans un contexte géopolitique en pleine recomposition, dépasse largement le cadre d’une simple démarche diplomatique. Elle s’inscrit dans une stratégie plus vaste, celle d’un repositionnement politique, économique et idéologique de l’Afrique de l’Ouest, fondée sur la souveraineté, la coopération sud-sud et l’intégration régionale.





A travers cette démarche, Ousmane Sonko incarne une génération de dirigeants africains déterminé á reprendre la main leur destin et á rompre avec les schémas de dépendance hérités de la colonisation et entretenus par des relations de domination asymétriques.





UN POTENTIEL REGIONAL IMMENSE, MAIS ENCORE SOUS EXPLOITE





La sous- région ouest-africain recèle d’immenses richesses : ressources minières, hydrocarbures, terres arables, réserves d’eau, potentiel énergétique, jeunesse nombreuse et connectée, savoirs endogènes.





Pourtant, ces atouts ne se traduisent pas en développement réel pour les populations.





En cause, des économies extraverties, peu industrialisées, trop dépendantes des marchés extérieurs, souvent contraintes par des partenariats inéquitables et des conditionnalités imposées par des institutions financières internationales.





Le premier ministre sénégalais pose un diagnostic clair : Il est temps pour l’Afrique de l’Ouest de mutualiser ses forces, de renforcer ses intégrations économiques et de se libérer des dépendances structurelles.





VERS UNE NOUVELLE DIPLOMATIE AFRICAINE, PROACTIVE ET STRATEGIQUE





Le discours de Ousmane Sonko est toujours orienté sur trois axes principaux :





- La souveraineté réelle des états, tant sur politique qu’économique et monétaire ;





- La coopération régionale renforcée, en particulier dans les domaines de la sécurité, des infrastructures, de la recherche, de l’énergie et de l’agriculture.





- La priorité aux partenariats sud-sud, plus équilibrés, plus respectueux et davantage orientés vers les intérêts réciproques.





Dans cette logique le Premier ministre appelle à des projets structurants á l’échelle régionale : zones de transformation industrielle, corridors logistiques interconnectés, interconnexions électriques, fonds d’investissement africains et institutions financières autonomes.





UN DISCOURS DE RUPTURE QUI DERANGE





Ce discours, clair et assumé, dérange certains acteurs extérieurs, notamment en Occident. Car il remet en question en question des décennies de relations fondées sur la domination, l’exploitation des matières premières à bas prix, et l’endettement organisé.





Le temps n’est plus aux discours creux ni aux calculs politiques de bas étage. L’heure est à l’action, à la solidarité, à la construction d’un avenir commun. En posant des actes concrets dans la sous-région, le Premier ministre ne fait que représenter le Sénégal-il incarne une vision panafricaine audacieuse, fondée sur la souveraineté, la coopération et l’espoir.





Face aux défis sécuritaires, économiques, climatiques et géopolitique, l’Afrique ne peut plus se permettre d’être passive. Elle doit se tenir debout, unie, forte et consciente de son potentiel.





Ceux qui s’obstinent à critiquer, à caricaturer sans comprendre, s’excluent d’eux-mêmes du mouvement de fond qui est en train de se dessiner. Car une nouvelle ère s’ouvre : celle d’une Afrique qui marche la tête haute, qui parle d’égal à égal, et qui bâtit son destin par elle-même.





Debout l’Afrique ! Debout les peuples libres et fiers !









Moustapha BA