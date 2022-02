Une nouvelle leçon à l’Afrique et au monde ! (Par Youssou Diallo, Club Sénégal émergent)

Par la dénomination au nom du Président Abdoulaye Wade du nouveau stade ultra moderne de Diamniadio, unique en Afrique, qui sera inauguré ce mardi 22 février 2022, le Président Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine, vient de poser un acte historique de haute portée symbolique, prémonition d’un cycle socio-politique nouveau et prometteur au Sénégal.





Décidément, les ondes positives de la victoire du Sénégal à la CAN de football, après près de 60 ans de disettes, d’attentes et d’espoirs déçus, continuent de déferler sur le Sénégal et annoncent les prémices d’une aube nouvelle, plus porteuse d’espoirs, de réconciliation, de concorde, de compromis, de paix, de stabilité et de prospérité.





Prions qu’il en soit ainsi, inchaAllah !





Par cet acte posé, le président Macky Sall, digne élève du Maître, grave en lettres d’or, le nom du Maître, lui exprime, en dépit des vicissitudes et contorsions de l’histoire et de la politique, la reconnaissance et l’hommage de la Nation sénégalaise, mais aussi et surtout, son hommage et sa reconnaissance personnels, indélébiles et sincères.





En inscrivant le nom de Maître Abdoulaye Wade dans un des temples du sport de notre jeunesse qui l’avait porté au pouvoir et qui continue de le chérir, le Président Macky Sall, comme disait le grand philosophe allemand Hegel, « fait mordre sa queue au serpent de l’histoire ».





Quoi de plus symbolique que de donner à ce temple du football, en ce moment, quelques jours après notre éclatante première consécration africaine, à Wade, un homme demeuré perpétuellement jeune !





Ce geste de grandeur et de grande noblesse du Président Macky Sall, ce Ndioukeul à Gorgui le bien-aimé, cette reconnaissance au Maitre, au Pape du Sopi, au fondateur du libéralisme social au Sénégal et en Afrique, au grand Combattant de la liberté, de la Démocratie et de l’Etat de droit, au Père de l’Alternance démocratique et pacifique (en vainqueur, comme en vaincu), au Grand bâtisseur d’infrastructures économiques, sociales, culturelles et scientifiques, au Père de la parité homme-femme au Sénégal, au patriote ardent, à l’un des illustres initiateurs du combat pour la Renaissance africaine, au concepteur du Plan Oméga, du Népad, de la Grande Muraille verte etc.





Maitre Wade est un océan qu’on ne saurait épuiser dans un article ou même un volumineux un ouvrage !





Saluons aussi pour faire bonne mesure, l’esprit de dépassement et la profonde humanité du Président Wade qui lui ont permis d’accepter la main tendue de son fils, de son continuateur et digne héritier.





Le Président Macky Sall est tellement le digne héritier et continuateur de Wade que la symbolique du chiffre 2 qui est partout présent dans la date d’inauguration du Stade Abdoulaye Wade, 22 /02/2022 !!!





Pour faire un peu dans la parabole, la somme de cette date donne 12, qui est ascension continue et plus positive avec le temps.





De tout cela, le seul gagnant, c’est le Sénégal, le Sénégal ce pays béni, qui montre encore à la face de l’Afrique et du monde, qu’il sait rebondir et de la meilleure des façons aux pires moments. Nous montrons aux autres que, nous Sénégalais, savons régler nous-mêmes, nos contradictions et conflits, sans violence, sans effusion de sang, sans morts et surtout, sans intervention étrangère.





En ces moments sombres, agités et dangereux dans la sous-région Ouest-Africaine, nous devons tous, nous enorgueillir d’avoir des leaders politiques et des hommes d’Etat exceptionnels de la dimension des présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade.





Vive le Président Macky Sall !





Vive le Président Abdoulaye Wade !





Vive le Sénégal uni, démocratique et prospère !









Youssou Diallo,