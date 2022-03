Zemmour le petit Capsien ! (Par Malick MBOW)

Je n’ai rien contre Zemmour parce que tout simplement c’est un insulteur de service, il est utilisé pour brouiller les cartes. Tout pour dire qu'il est juste un petit insignifiant. A ce titre, il ne mérite pas qu’on s’attarde sur lui contrairement à ses recruteurs qui sont les plus dangereux parce qu’ils sont tout simplement parmi nous ici en Afrique et de couleur bien blanche. Il n'empêche qu'on puisse recadrer sa petite personne au sens propre comme au sens figuré.

La rhétorique de Zemmour c’est la racaille, le drogué « sénégalais » ou même le vendeur de drogue « sénégalais » de meeting en meeting.

Hélas pour un programme d’un candidat aux élections françaises d’un pays aussi beau et riche de sa culture universelle et de sa diversité dont le petit amour est héritier pour ne pas dire profiteur.

Zemmour connais-tu Senghor et Pompidou son ami ?

Demande à tes amis, ces « spectres » ils ont longtemps profité des richesses africaines par des méthodes basées tout simplement sur la corruption l'exploitation de l’homme par l’homme. Aujourd’hui comprenant que ces méthodes sont non seulement dénoncées et révolues mais que l’Afrique se conscientise donc il va falloir réfléchir autrement.

La colonisation est terminée. Le continent se réveille ; il faut maintenant rentrer à la maison.

Mais avant ils doivent nettoyer leur soi-disant « chez eux » et ce nettoyage consiste à acheter un balai de la marque « Zemmour » pour un lessivage blanc.

C’est alors dommage que pour eux le blanc-blanc, c’est fini, ce n’est plus possible parce que le mélange est profond. Le blanc et le noir sont devenus chocolat, le blanc et le basané sont du blé, le blanc et jaune restent du soja c’est-à-dire le brun roux. La France a muté comme le virus qui mute de variante en variante, seulement, la mutation de la France date de plusieurs siècles et elle semble bien digérée sauf pour des archaïques comme cet énergumène de zemmour. Le remède c’est d’accepter et de comprendre définitivement que le blanc de lait ne peut plus être du pur “Sang” en commençant par toi Zemmour égal Zidane, Zeyna comme Zeynabou du Sénégal…

Mais attention Zemmour rappelles-toi des tirailleurs qui t’ont permis de ne pas parler « allemand » et aujourd’hui d’avoir une tête bien « remplie », oui remplie entre parenthèses à bien regarder la structure de ton crâne. Est-ce que demain tu n’auras pas besoin de faire appel à ces Sénégalais soi-disant « drogués ». Poutine n'est pas trop loin. Pour moi cette drogue n’est-elle pas la drogue par amour pour la France parce que tout simplement ils sont français comme toi (Saint-Louis, Rufisque et Dakar étaient parties intégrantes de la France et c’est juste pour rappel) renseignes-toi pour ta culture et ta gouverne. Être président en France requiert un tant soit peu de connaissance de son histoire et de l'histoire en général sinon ce ne sera que tristesse pour les Français de couleur déjà et par ricochet pour tous les Français.

Parler du petit zemmour a été une rude épreuve parce que c’est lui donner une petite importance qu'il ne mérite pas. Il est simplement petit, zemmour.



Auteur Malick MBOW architecte