21 juin, Fête de la musique : Origines et signification

La Fête de la Musique au Sénégal

Ce 21 juin 2021, est célébrée la Fête de la musique. Cette année, après une période de confinement dû à la Covid-19, les amoureux du 4e art pourront la fêter un peu partout à travers le monde. Même si dans certains pays, elle aura lieu selon des restrictions sanitaires précises.





Au Sénégal, de nombreux concerts et événements musicaux sont prévus en fin de soirée.





Pourquoi le 21 juin





Jour du solstice d’été, donc la nuit la plus longue, le 21 juin fait référence à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean qui sont encore célébrées dans certains pays. Des fêtes similaires existaient également dans les pays nordiques, à cette période de l’année. On peut citer les nuits blanches à Saint-Pétersbourg où on célèbre les arts sous toutes leurs formes.





La première Fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982, en France. Elle fut un succès et était à l’initiative de Jack Lang, Ministre français de la Culture à l’époque. Ce, suite à une idée de Maurice Fleuret, Directeur de la Musique et de la Danse d’alors.





En moins de dix ans, la Fête de la musique est reprise dans quatre-vingt-cinq pays, sur les cinq continents. Aujourd’hui, elle est célébrée dans 120 pays.





De grands concerts prévus un peu partout au Sénégal





La Fête de la musique est une manifestation populaire, spontanée, gratuite et ouverte à tous les participants, amateurs ou professionnels. C’est une invitation au voyage et à toutes les rencontres. Elle favorise les échanges entre toutes les cultures.





Au Sénégal, pour cette année, est prévu un grand concert, à la place de la Nation, avec de grands noms de la musique sénégalaise et africaine. Au centre culturel Douta Seck, est également prévu un événement qui mettra en lumière rappeuses et raggaemen.





Des tables rondes se sont aussi tenues dans la banlieue, au centre culturel Blaise Senghor, à la Maison des cultures urbaines de Ouakam pour faire l’état des lieux de la musique sénégalaise et établir des pistes qui permettront de la faire avancer.