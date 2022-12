Festival "Come To My Home" : Le Sénégal accueille la 25e édition à l'UCAD

25e édition du festival "Come To My Home

Le Sénégal va accueillir la 25e édition des du festival ‘’Come To My Home’’. La fondation marocaine Les Cultures du monde a choisi le Sénégal comme le pays le plus ancré dans sa culture pour l'édition 2022. D'illustres personnalités et d'éminents professeurs seront au cœur de l'événement, avec une série de conférences, de panels, de spectacles et de concerts.





Ainsi, l’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) et la Fondation des Cultures du Monde (FCM) vont mettre cette 25e édition de ‘’Come To My Home’’ au cœur de la culture, du 6 au 10 décembre 2022, dans la capitale sénégalaise, à l'UCAD et au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, sous le thème ‘’L’Afrique face aux enjeux de l’environnement".





‘’Come To My Home’’ est un festival culturel et artistique itinérant lancé en 2012, dans le cadre de l’association marocaine Fondation des Cultures du Monde, avec la contribution de nombre d’intellectuels et d’artistes de plusieurs pays. La réussite des éditions précédentes tenues dans différents pays, notamment au Maroc, a donné à cette initiative, riche d’innovations, de rencontres et de créativité, une dimension et un impact importants dans le paysage culturel africain.