2e édition «leul» collectif : 85 enfants circoncis à Sakal

Dans le but de raffermir les liens et de permettre à certaines familles démunies de circoncire leurs enfants, la 2e édition du «leul» collectif a été effectuée, samedi dernier, à Sakal, une commune de la région de Louga. Ils sont ainsi 85 enfants pris en charge lors de cette journée sociale.





‘’Nous avons circoncis, dans le cadre de cette journée, 85 enfants, âgés entre 2 et 8 ans. Elle s'inscrit dans notre programme d'accompagnement des enfants et des jeunes, mais également dans le souci d'une cohésion sociale’’, a fait savoir Idrissa Diagne, Président du mouvement Ande Taxawou Sakal, initiateur de cette activité.





En plus de ces activités sociales, Idrissa Diagne appelle les populations de Sakal à s’engager pour le développement de leur commune.