3 singles le même jour : Le Faramareen Wally Seck a encore frappé

Les mélomanes piaffent d’impatience, depuis la mise en ligne des teasers, ce vendredi 18 mars 2022. Le prince des Faramareen, Wally Ballago Seck, a encore frappé, et force est d’admettre qu’il fait mouche à tous les coups.





L’héritier de Papa Thione vient de chérir ses fans avec trois singles en une heure ; un record exceptionnel.





Riches en couleurs et en mélodies, et avec des featuring inattendus, les trois opus font déjà saliver. En collaboration avec la Reine du Jolof Band, le premier teaser, "Reguine Tass", fait déjà parler avec des milliers de vues sur Youtube en moins de deux heures, en attendant la vidéo intégrale.





"Dawuma dara", le duo Samba Peuzzi et Wally fera sûrement fondre d'amour les jeunes couples qui vivent leur love sans se soucier des détails.





Pour son troisième exploit du jour, le Faramareen montre comment s'occuper d'une femme quand on a les moyens. Ferrari, Fendi, Louis Vuitton, entre autres marques de luxe, Wally semble bien connaître comment faire rougir ces dames mondaines et il se demande "Why not" (Pourquoi pas) ? Comme pour dire "qui aime bien, chérit bien" !