30e édition du festival Abéné : Baaba Maal et Sékouba Bambino à l'affiche

La 30e édition du festival d’Abéné se tiendra du 26 décembre au 2 janvier 2024. Ce rendez-vous de la Casamance au service du développement social et de la culture, fait la promotion de la musique, de la danse et des percussions.











Depuis 1993, le village d'Abéné, dans le département de Bignona, célèbre la nouvelle année par un festival coloré et plein d'entrain. Par sa programmation pluridisciplinaire qui s'étale sur une dizaine de jours, il offre un bel aperçu des cultures africaines, qu'il s'agisse de la danse, de la musique, du chant ou du théâtre. Issus d'ethnies variées, les groupes de musique traditionnelle se produisent ici dans un désir d'échange entre cultures et offrent une ambiance détonante au public. Une belle occasion de passer les fêtes de fin d'année au son du "djembé" et au cœur des traditions locales.





Avec un cachet artistique très riche avec la présence de deux grandes voix de la musique africaine, à savoir Baaba Maal et le Guinéen Sékouba Bambino. Plusieurs activités artistiques et traditionnelles seront au menu. Une grande cérémonie de sortie des circoncis va ouvrir les hostilités le 26 décembre suivie des prestations chorégraphiques des troupes de danses traditionnelles.





La particularité de cette 30e édition, c'est la labellisation du festival par la CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs) dans le but d'en faire un festival international qui respecte les normes dans le circuit professionnel du droit d'auteur et de la promotion du statut des artistes d'ici et d'ailleurs.