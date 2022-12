50 ans de carrière musicale: Omar Pène annonce une année 2023 rythmée de concerts à l'intérieur du pays

Dans le cadre de la célébration de ses 50 ans de carrière musicale, le lead vocal du super Diamono, Omar Pène a promis du lourd. Il vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les férus de ses chansons et aux membres de l'AFSUD. Il sera en tournée sur toute l'étendue du territoire national, durant l'année 2023. Une surprise qui va sûrement plaire aux mélomanes et au monde de la musique.

"À l’occasion de mes 50 ans de musique, je vous donne rendez-vous, tout au long de l’année 2023 pour célébrer la musique, mais surtout la planète qui nous nourrit" a-t-il fait savoir.





Artiste humaniste, panafricain doté d'une voix puissante, Omar Pène chante pour sauver la planète qui est au seuil du basculement. Il compte déjà des titres qui ont contribué à l'éveil de conscience écologique chez des décideurs, des institutions et des jeunes.





"La planète a été et restera, toute ma vie, la source de toute mon inspiration. C’est tout le sens de mon œuvre musicale née au cœur de la biodiversité des terroirs du Saloum et de l’empire mandingue comme le dit Tierno Bokar, le sage de Bandiagara", note l'artiste. Ma musique, poursuit-il, est une sorte d’allégorie sortie des terres pour instruire et nourrir notre imaginaire collectif.