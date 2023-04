6 mai 2023 : Booba, Waly Seck… La guerre des spectacles

Il y aura du lourd, le 6 mai prochain à Dakar. Quatre artistes de renom vont se produire la même soirée. Même s’ils n’ont pas le même public, le défi du rassemblement est à relever, selon certains mélomanes. Qui va vendre plus de tickets ? Qui va mobiliser plus de monde, entre le rappeur français Booba, le mbalakman sénégalais Wally Seck, Jeeba, l’homme des afrobeats, et VJ, la nouvelle coqueluche de la musique sénégalaise ?







Booba au CICES





Le rap français va faire vibrer l'esplanade du CICES, avec Booba et ses invités pour la première partie. Les fans de rap ne manqueront pas cet événement qui marque le «retour» du rappeur franco-sénégalais sur la scène musicale sénégalaise, après des années d'absence.





De son vrai nom Élie Yaffa, il est né le 9 décembre 1976 à Boulogne. Ce fils de père sénégalais et de mère française a grandi dans une famille modeste. Avec son nom de scène Booba, en hommage à un cousin nommé Boubacar, il débute sa carrière musicale en 1995. À ce jour, il est l’un des plus grands rappeurs français. Il vend plus de 500 exemplaires à chaque sortie d’album et draine des milliers de fans à chaque concert.





Wally Ballago Seck à Pikine





Le Golden boy de la musique sénégalaise sera en concert à Pikine. Comme le disent ses fans, «le Bercy Pikine» est en téléchargement. Artiste, chanteur, compositeur, le « roi » des Faramaren devrait réaffirmer sa puissance. Fils de Thione Seck le parolier, il a du pain sur la planche. Le rendez-vous est pris au stade Alassane Djigo.





Les Faramareens, mélomanes adeptes du show et de la danseuse Awa Banaya sont attendus. Le lead vocal du groupe Ram Dan, n’est plus à présenter aux Sénégalais. Né en 1985, il a commencé sa carrière en 2007. Depuis cette date, il gravit rapidement des échelons et a collaboré avec beaucoup d’artistes nationaux et internationaux. Son dernier album «État-esprit» a enregistré des millions de vues et beaucoup d'exemplaires vendus.





Jeeba à l'esplanade du Grand-Théâtre





Baptême du feu. Étant son premier concert à l’esplanade du Grand-Théâtre depuis la sortie de son album «Alajee», Jeeba va devoir réussir son entrée. Auteur, compositeur et interprète, le natif de Thiès a un énorme défi à relever : celui de la mobilisation. Jeeba, pseudonyme de Djibril Bâ, a fait son apparition en 2017 avec son single "Happy Birthday". Il enchaîne les succès avec "Diarabi", "Yitma" ("Lamou Saff", qui a fait couler beaucoup d’encre), "Champion", en passant par "Calm Down" extraits de son nouvel album sorti il y a 4 mois. Avec son style afro-mbalax, il est très suivi par les Sénégalais. Il réussit toujours à épater ses fans à chacune de ses chansons.





VJ à la Cathédrale





VJ, lui, n’a pas de problème de mobilisation. Au contraire, le jeune garçon draine des milliers de personnes à chacun de ses concerts. De par ses pas de danse, son originalité et son style freestyle, Mohamed A. Preira, fils des journalistes Houreye Thiam et Ballé Preira, est entré dans la "cour des grands". Â même pas 20 ans, il fait son entrée sur la scène musicale en 2021. Avec ses fans, majoritairement des adolescents âgés de 15 à 22 ans, il fait des millions de vues sur les réseaux sociaux.





Le jeune prodige décide de voler de ses propres ailes et tout Dakar parle déjà de lui ! Son concert de décembre 2022 sur l'esplanade du Grand-Théâtre en est une parfaite illustration. Un monde fou composé d'ados a pris d'assaut les lieux. Certains ont quitté les régions de l'intérieur pour vivre l’événement avec l’artiste du moment, obligeant ainsi les forces de l'ordre à mettre fin au spectacle pour des questions de sécurité.





Cependant, une question principale se pose : réussira-t-il à doubler ses aînés ? Lequel parmi ces quatre grands artistes va réussir le pari et mobiliser plus de monde ?