65e Grammy Awards : La diva Angélique Kidjo encore en lice

Angelique Kidjo en lice pour le Grammys Awards

Elle n'est plus à présenter. La chanteuse béninoise à la voix suave, Angélique Kidjo, continue de faire parler d'elle à travers le monde. Connue pour son engagement pour les droits des enfants et des femmes, elle est aussi l'une des puissantes voix en Afrique et dans le monde, grâce à sa musique et ses performances.





Après avoir décroché son 5e Grammy Award au mois d’avril dernier, Angélique Kidjo devenait ainsi l’artiste africain (hommes et femmes confondus) le plus récompensé aux Grammy Awards, qui est la distinction musicale la plus prestigieuse de l’industrie musicale.





Elle est encore en lice pour l’édition 2023. La diva est nominée dans la catégorie Best Global Music Album (Best World Music Album) pour son album en duo avec Ibrahim Maalouf «Queen of Sheba».





Selon le critique musical Mamadou Seck, Angélique Kidjo confirme toujours sa personnalité sur le paysage musical mondial. Ses œuvres sont d'une qualité exceptionnelle.





"Angélique Kidjo, ce n’est pas que les Grammy Awards ; mais un travail, une présence, une visibilité, un talent, une voix, des disques et des efforts de plusieurs années de travail qui sont toujours récompensés par un succès à tous les niveaux", a-t-il fait savoir.