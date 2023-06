À cause de sa position sur la tension politique : pas de sponsors pour l’artiste Baye Mass

Les sponsors ne sont pas prêts à accompagner le talentueux artiste, Baye Mass. Les raisons, ce jeune rappeur a sorti le single ‘’ Guënte’’ qui dénonce les causes profondes des violences au Sénégal. Son ambition d’organiser un concert n’a pas reçu l’onction des partenaires qui craignent certainement des représailles de la part des autorités gouvernementales.





L’artiste devrait se produire le 05 août au Cices. L’artiste a pris une position qui ne plairait pas à ses souteneurs qui se sont sentis visés par la chanson. Joint par Seneweb, le rappeur réitère sa position et son engagement d'être toujours à côté du peuple. « Mon rôle, c’est de transmettre des messages et de dénoncer ce qui ne va pas et d’être aux côtés du peuple », s’est défendue l’étoile montante de la musique rap au Sénégal.