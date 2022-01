À la découverte de… : You Art, un jeune illustrateur bourré de talent !

You Art, un illustrateur talentueux

De son vrai nom Youssoupha Sy, révélé au grand public par l'Association de la presse culturelle du Sénégal (APCS) en 2021, après avoir réalisé un magnifique portrait du regretté Thione Ballago Seck, You Art n’a pas cessé de faire parler de lui.





D’ores et déjà remarqué par des personnalités publiques qui ont relevé la qualité de ses dessins, le jeune homme s’essaye à des styles multiples. Il alterne entre des compositions originales et des inspirations de mangas, dessins animés et célébrités.





L’artiste se réapproprie et illustre, dans un style qui lui est propre, des personnages particuliers, des rappeurs, des footballeurs, etc.





En plus d’être doué avec son crayon, il aime mélanger dessins et photos pour élaborer un contenu toujours plus créatif, qui colle avec son style bien singulier.





La plupart de ses tableaux sont faits en acrylique et parfois figuratifs. Selon lui, c'est le privilège de capturer une émotion, un ressenti, une humeur à un moment donné.





Élégantes aussi, ses œuvres captent l’attention, séduisent et trouvent preneur par-delà les frontières.