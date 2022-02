A Sahel Ouvert : Mboumba au rythme de son festival, du 25 au 27 février

Festival de Mboumba à Podor

Depuis 2010, l’association Globe organise, à Mboumba, dans le département de Podor, le festival A Sahel Ouvert (Faso). Le festival déplace la scène nationale jusque dans le lit du fleuve Sénégal, à la frontière mauritanienne, et accueille des stars internationales, nationales et locales.





En 2022, sera célébrée la 6e édition avec, au programme : prestations musicales, ateliers artistiques, rencontres pédagogiques, etc. Une programmation inédite dédiée à la thématique de l’eau et de la paix, en prélude au 9e Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Dakar le mois prochain. Des colloques et des débats seront organisés durant les trois jours du Faso autour des thèmes choisis.





Du côté des festivités, quelques grosses pointures de la musique africaine seront à l'honneur, parmi lesquelles la star gambienne Sona Jobarteh, Baba Maal, Daradji Family, Noura Mint Seymali, Sékou Kouyaté, Noumoucounda, Samba Peuzzi. D’autres artistes de Mauritanie et du Mali seront également présents, ainsi que la styliste Oumou Sy qui proposera un défilé de mode représentant les 14 régions du Sénégal.





Ce festival international a comme objectif de participer sur les grands enjeux de l'eau et de la paix dans une parfaite synergie avec des organisations comme l'Union européenne, l'Omvs, le Forum de Paris sur la Paix, Geneva Water Hub, les ambassades de France et de Suisse.





À noter que la star gambienne Sona Jobarteh sera sur scène de l'Institut français de Dakar, ce soir, dans le cadre de ce festival.