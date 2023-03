A'salfo (Magic System) se souvient : "Quand on m'a sorti de ma chambre d'hôtel..."

Le lead vocal du groupe mythique ivoirien Magic System, A'salfo, président du festival international des musiques urbaines d'Anoumabo, a dévoilé un pan de sa riche carrière, à l'époque des vaches maigres.



Selon l'artiste, il a été humilié à cause d'un autre qui était plus productif que lui. «En 1997, nous sommes invités pour une tournée d’une marque de cigarette au stade municipal de Man. On n’avait pas encore sorti "1er Gaou". À 2 h du matin, on frappe à la porte de ma chambre d’hôtel. Quand je me réveille, je demande s’il y a un problème et on me dit oui. En fait, il y avait un artiste dans le même hôtel que nous qui, à l’époque, vendait plus que nous, dont le climatiseur était en panne. Donc, on me demande d’aller dans sa chambre et lui prendra la mienne vu que chez moi, le climatiseur marchait normalement. Chose que j’ai accepté et j’ai pris mon petit sac d’Anoumabo. Je suis sorti pour aller dans l’autre chambre pour me coucher», a-t-il déclaré dans une interview.