Abdoul Bocar Kane : Un panel de pré-lancement des journées culturelles organisé

Association Taaniraabe de Abdoul Bocar Kane

Des personnages historiques ayant joué les premiers rôles dans la lutte anticoloniale, le Sénégal en compte une pléthore. Lat Dior Diop, Alboury Ndiaye, pour ne citer que ceux-là, font partie de ces acteurs bien connus du grand public. A côté d’eux, figurent les résistants, tout aussi vaillants, tapissant dans les précipices de l’oubli de la mémoire collective. Dans ce lot, on peut citer le nom d’Abdoul Bocar Kane, ancien dirigeant de l’une des régions les plus importantes du Fouta au temps colonial, le Bosséa.





Il a tenu tête aux colonisateurs pendant 30 ans (1850 à 1891). C’est dans le but de rendre hommage à cette figure méconnue que ses descendants réunis autour de l’Association Taaniraabe Abdoul Bocar Kane ont décidé de lui dédier des journées culturelles qui auront lieu les 10 et 11 décembre 2022 à Dabia. En prélude à cet évènement, un panel de pré-lancement a été organisé ce samedi en présence de professeurs d’universités sénégalaises, de communicateurs traditionnels et d’autres amoureux de l’histoire du Sénégal.





Cette rencontre avait pour but principal de mettre en lumière le personnage et son parcours. « Abdoul Bocar Kane fut un grand résistant. Un homme qui, pendant 30 ans, a empêché les français de vaquer tranquillement à leurs opérations de colonisation du Fouta », raconte Mariam Selly Kane, présidente de la commission communication de l’Association Taaniraabe Abdoul Bocar Kane.





Pour ces festivités de fin d’année, un programme aussi riche que varié a été concocté par la famille. Il comprend : des forums de discussion sous forme de rencontres/échanges, des activités culturelles comme le théâtre, une soirée sons & lumières et des courses hippiques, une foire des produits du terroir entre autres.