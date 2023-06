Abi Mané, chanteuse proche de Youssou Ndour : « La musique exige la persévérance, l’expérience et de l’abnégation »

Titulaire d'une Licence en Lettres Édition Média et audiovisuel à la Sorbonne et d’un MBA en production audiovisuelle, Abi Mané est une jeune chanteuse qui monte en puissance en France et au Sénégal. Nièce du célèbre chanteur sénégalais Youssou N'Dour, la chanteuse se dévoile et livre les clés pour marquer son empreinte dans la musique.

Bonjour Abi vous êtes artiste chanteuse franco-sénégalaise. Qui est Abi?





C'est un plaisir pour moi de parler avec vous et d’échanger sur ma carrière. Je pense que je me cherche encore sur le plan artistique. J’aime énormément les genres musicaux. Je souhaite tout explorer. La musique n’a pas de limites.





On peut me retrouver sur plusieurs registres. Par exemple, entre mon premier single « Sorina » et le dernier « Ce soir ». Il y a déjà un grand écart. Le premier single a des sonorités RNB et le dernier est carrément caribéen.





Quelles sont vos influences musicales ?





J’en ai énormément. Je dirais avant tout Céline Dion car c’est la première que j’ai découverte. Il ya bien sûr Youssou Ndour, ayant toujours vécu en France, c’est grâce à lui que le ‘’mbalakh’’ fait partie des genres que j’écoute le plus. Je peux aussi citer Mariah Carey , Brian McKnight, Brandy , Shania Twain , The Corrs, Chris Brown , Usher , Rihanna… Toutefois le RNB reste le genre que j’écoute le plus et qui m’a fait aimer la musique.





Quelles sont les raisons de votre engagement en musique ?





J’ai toujours aimé chanter mais ayant choisi de m’orienter vers un métier audiovisuel, j’avais mis ma passion de côté. Durant le confinement, j’ai pris le temps de me poser les bonnes questions sur ce que je voulais faire. Une seule chose revenait, c’était la musique. Donc, j’ai décidé de me lancer pour ne pas me réveiller plus tard avec des regrets.





Quel est le genre musical que vous adaptez dans vos productions ?





Comme je l’ai dit, je ne me refuse rien. Mais le genre sur lequel on me retrouve le plus c’est le RnB. Ce que j’aime le plus dans la musique, ce sont les belles balades et le Rnb en est l’expert. Je chante en français avec un peu de Wolof. Et j’espère un jour pouvoir explorer d’autres dialectes sénégalais Inchallah.