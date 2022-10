[Vidéo] Ablaye Cissokho : "les nouvelles générations ne connaissent pas la valeur de la kora”

Ablaye Cissokho, Koriste

Descendant de la dynastie de la grande lignée de griots mandingues, communément appelée Jaly Counda Cissokho, Ablaye Cissokho est le koriste qui n'a pas fait exception à la règle. L'homme, qui a hérité de ses parents, cet instrument musical traditionnel est devenu au fil des années un artiste reconnu à l'échelle mondiale.





L’amour de la kora l’a conduit à créer une école de formation pour le maniement de cet art dans la région de Saint-Louis, ville touristique qui l'a vu grandir.





Dans ce même élan, l'artiste est revenu sur les performances des plus grands koristes au monde, notamment son oncle Soundioulou Cissokho de la Casamance, et le Gambien Lalo Kéba Dramé, reconnus par l'UNESCO comme patrimoine immatériel même si les deux maliens,Toumani Diabaté et Ballaké Cissokho sont actuellement les plus en vue.