Actions humanitaires: La grande diva Angélique Kidjo attendue à Dakar !

La star de la musique africaine, la chanteuse Angélique Kidjo, d'origine béninoise, est attendue dans la capitale sénégalaise pour une série d'actions dans le cadre de l'humanitaire.





"La Fondation Batonga, en partenariat avec la Fondation Mastercard, est fière d'annoncer l'expansion de ses programmes destinés aux adolescentes et aux jeunes femmes au Sénégal, en commençant par les communautés rurales de Kolda et Sédhiou", révèle un communiqué.

Fondée en 2006 par Angélique Kidjo, lauréate de cinq Grammy Awards et superstar internationale, la Fondation Batonga a pour objectif de transformer la vie des adolescentes les plus vulnérables en Afrique. Batonga développe les compétences sociales, émotionnelles, financières, sanitaires, civiques et cognitives des jeunes femmes et des adolescentes à travers des formations en leadership,entrepreneuriat et employabilité.





Ce 29 mai, la diva animera une petite réception au Black Rock Dakar puis une performance qu'elle fera à l'occasion de la cérémonie de lancement officielle des activités de la fondation aura lieu à l'Hôtel King Fahd Palace le 30 mai. Parmi les invités figureront des dignitaires de premier plan et des organisations non gouvernementales clés.