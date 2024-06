Africa Days : valoriser les plantes méconnues pour garantir un avenir durable

Les 27 et 28 juin, Dakar est le cadre de la septième édition des Africa Days, une initiative orchestrée par l'ONG SOS Sahel en collaboration avec la Fédération nationale des cuisiniers du Sénégal (FeNACS). Cette manifestation annuelle célèbre la richesse culturelle et naturelle du patrimoine gastronomique africain. Cette année, le thème « Plantes oubliées, nouvelles opportunités : assurons notre avenir avec les plantes du passé ! » met en exergue la nécessité de redécouvrir et de réintégrer des produits agricoles méconnus dans notre alimentation pour un futur plus durable.



Au cours de ces deux journées, les participants pourront explorer une exposition dédiée aux produits locaux, assister à des démonstrations culinaires et à des concours de cuisine, participer à des panels d'experts, et profiter d'un concert en l'honneur de la culture africaine. Parmi les figures de proue de l'événement, le renommé chef Pierre Thiam, du restaurant Teranga à New York, compte partager son expertise en tant qu'entrepreneur social et auteur reconnu de livres de cuisine.



Dans un échange avec la presse, Pierre Thiam a mis en avant l'importance capitale de cet événement. « Le thème porte sur les produits alimentaires sous-exploités de l'Afrique. Ces produits offrent des solutions à de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment les enjeux mondiaux », a-t-il expliqué. Il a évoqué la nécessité de diversifier nos régimes alimentaires pour lutter contre le changement climatique, en intégrant des produits locaux tels que le fonio, le pois bambara et les feuilles de baobab.



Le chef cuisinier a également mis en lumière les efforts des entreprises de transformation pour promouvoir ces produits. « Il existe des entreprises dans les régions, comme Koba Club qui transforme le fonio. Mon entreprise, Yolele West Africa, transforme aussi le fonio et le distribue aux États-Unis à grande échelle », a-t-il détaillé. Il a insisté sur le fait que la création d'une demande pour ces produits doit être accompagnée d'une capacité de production locale pour éviter une concurrence déloyale et protéger les producteurs locaux.



Il a aussi abordé l'impact de la colonisation sur les habitudes alimentaires africaines en expliquant que cette période avait favorisé l'introduction de cultures intensives et d'aliments importés au détriment des produits autochtones. « La colonisation était une affaire économique. L'agriculture nous a imposé des cultures commerciales, comme l'arachide. [...] Aujourd'hui, l'Afrique se trouve dans une situation où elle importe plus de nourriture qu'elle n'en exporte », a-t-il indiqué. Pour Pierre Thiam, la clé réside dans un retour aux sources et un soutien accru aux petits producteurs.



Interrogé sur la consommation excessive de riz au Sénégal, le chef est revenu sur les dangers d'un régime alimentaire trop limité. « Le régime alimentaire global est dominé par trois céréales : riz, blé ou maïs. Cette uniformité est à l'origine de nombreuses maladies chroniques », a-t-il averti. Il a plaidé pour une diversification alimentaire en intégrant des céréales locales moins gourmandes en eau, comme le fonio, le mil et le sorgho, adaptées aux conditions du Sahel.



En ce qui concerne l'acceptation de ce changement par les consommateurs, il a reconnu les défis mais a souligné l'urgence de la situation. « Soit nous diversifions notre alimentation, soit notre planète court à la catastrophe », a-t-il affirmé. Il a appelé à une mobilisation collective pour transformer le système alimentaire.



Enfin, Pierre Thiam a évoqué le rôle des gouvernements dans cette transition. « Nos responsables politiques sont informés. [...] Et souvent, malheureusement, nos politiques choisissent le vote, le choix populaire. Mais c'est quelque chose qui doit se faire. Et ils sont au courant », a-t-il observé. Il a précisé l'importance des médias pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique en faveur d'un changement durable.



Les Africa Days se poursuivent ce vendredi avec la deuxième et dernière journée. Au menu, panels, networking, dîner de gala et concert.