AFRIMA 2022 - Youssou N'Dour : « En mettant à l'honneur le Mbalakh et la Teranga, AFRIMA honore tout le Sénégal ! »

Youssou N'DOUR sera honoré d'un AFRIMA HONORARY AWARD le 15 janvier 2023 à Dakar Arena de Diamniadio

La cérémonie africaine de récompenses musicales, la plus prestigieuse au monde, All Afrima Awards, arrive au Sénégal dès le 11 janvier de la nouvelle année. 750 délégués dont 300 superstars africaines venant du monde entier seront à Dakar. C'est dire que c'est la crème de la crème de la musique africaine qui sera dans la capitale sénégalaise pour au moins une semaine pour le début de cette année 2023.





Autant dire que c'est l'Afrique qui arrive au Sénégal pour gouter à la Teranga sénégalaise. Selon l'un des ambassadeurs les plus respectés au monde de la musique sénégalaise, Youssou N'Dour, qui sera honoré au même titre que les chanteurs Baaba Maal, Ismaël Lo d'un AFRIMA HONORORY AWARD, le 15 janvier à Dakar Arena devant 15 000 spectateurs a déclaré :





« All Africa Music Awards est la cérémonie la plus prestigieuse consacrée à la musique et aux artistes africains et de sa diaspora, Et l'atout numéro du Sénégal est sa Teranga légendaire, c'est donc deux valeurs africaines qui se conjuguent du 11 au 15 janvier sur le sol sénégalais pour donner au monde entier, l'image la plus belle de l'Afrique. Tous les aspects les plus magnifiques de la culture sénégalaise et africaine seront au firmament pour au moins 4 jours. J'invite donc tous les musiciens sénégalais à venir célébrer ensemble, la musique africaine, moi Youssou N’Dour j’y serai ! »





Monsieur Mike dada, président des All Afrima Music Awards au sortir de l'audience avec le roi du Mbalakh s'est dit heureux à l'idée de voir le Mbalakh, ce patrimoine musical sénégalais, un son unique et riche, résonner à l'échelle internationale sur une telle plateforme comme AFRIMA.





AFRIMA 2022 propose dans son programme, une série d'activités dont un sommet d'affaires de la musique africaine le 13 janvier au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar avec la participation des stars de la musique africaine et des directeurs à laquelle participeront les représentants des plus grandes plateformes de distribution digitale de la musique, ainsi que des promoteurs de festivals.





Toujours au menu de l'édition Teranga, un African Music Village, qui consistera en un show géant, avec la participation des plus grands artistes de la musique sénégalaise et leurs confrères africains.





Pour rappel 6 artistes sénégalais sont nominés aux prix AFRIMA 2023, il s'agit de Sidy Diop, Wally Seck, Dip, Jeeba, Viviane Chidid et Bass Thioung. Les fans peuvent voter pour leur artiste favori jusqu’au 13 janvier 2023.