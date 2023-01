AFRIMA 2023 : La musique en fête au Sénégal pour quatre jours

La musique en fête au Sénégal pour quatre jours

C’est sans doute le plus grand rendez-vous musical jamais organisé au "Pays de la Teranga" attendu cette semaine dans la capitale sénégalaise, avec la présence d'illustres personnalités du monde musical. La 8e édition des All Africa Music Awards (AFRIMA) va débuter le 12 janvier à Dakar jusqu’au 15 janvier 2023. Baptisée "Teranga", cette édition - la première en Afrique francophone - sera une vitrine d'échanges qui va permettre aux jeunes artistes sénégalais et de la sous-région d’être en contact avec l’économie créative de la musique et de collaborer avec des superstars mondiales de la musique africaine.





À cet effet, les festivités vont démarrer avec une cérémonie d'accueil prévue ce jeudi 12 janvier, avec une visite de campagne, d'écoles et remise de cadeaux, ainsi qu'une soirée de bienvenue pour les près de 200 artistes venus de contrées différentes du continent (Sénégal, Mali, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud) et de la diaspora.





L'événement sera marqué par une grande rencontre des professionnels de la musique, le vendredi 13 janvier, sous la houlette de l’Africa Music Business Summit (AMBS) au Grand Théâtre de Dakar. L’AMBS est le plus grand rassemblement de professionnels de la création de l'industrie musicale en Afrique et propose des ateliers et des tables rondes sur les problèmes et les opportunités au sein de l'industrie musicale africaine.





Village musical !





Cette 8e édition est dotée d'un village musical AFRIMA installé au Grand Théâtre, qui sera le lieu ouvert au public gratuitement, présentant des performances en direct des plus grandes stars de la musique, à travers le continent.





À la veille de la cérémonie de remise des prix, le samedi 14 janvier, les activités artistiques commenceront par des répétitions principales, des plateaux médiatiques et une visite de courtoisie au président de la République Macky Sall au cœur du village musical. Il y aura également une cabine d'enregistrement en direct pour les musiciens venus de l'étranger et de la diaspora, à explorer pour des enregistrements collaboratifs. Les activités de la journée culmineront avec une soirée exclusive aux nominés.





Dans le pays hôte, six artistes ont été sélectionnés : Wally Seck, Viviane Chedid, Bass Thioub, Sidy Diop, Jeeba et le rappeur Dip Doundou Guiss.