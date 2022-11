Afrima 2023 : Le Sénégal accueille la 8e édition

Afrima 2023 à Dakar

Le Sénégal a été choisi pour accueillir la 8e édition des All Africa Music Awards (Afrima), l'une des plus grandes cérémonies de remise de prix aux artistes africains les plus talentueux à travers des œuvres musicales. L'annonce a été faite ce weekend dans un hôtel de la place par le comité d'organisation, en présence des représentants du ministère de la Culture et ceux du Tourisme.





Plusieurs artistes africains anglophones et francophones seront à Dakar, dans le cadre de ce grand rendez-vous culturel qui consiste à encourager les artistes et musiciens du continent.





Le choix du Sénégal a été motivé par l'avancée significative de son industrie musicale et de sa position géographique.





Par ailleurs, c'est le premier pays d’Afrique francophone qui va abriter cet événement après plusieurs éditions précédentes effectuées au Ghana et au Nigeria.





Cette 8e édition des Afrima (All Africa Music Awards) aura lieu du 12 au 15 janvier 2023. Dakar sera la capitale de la musique avec le plus grand événement annuel de remise des trophées aux chanteurs et musiciens africains les plus en vogue.