[Vidéo] AFRIMA à Dakar : "Tout ce que vous trouvez à Miami, vous le trouvez aussi à Dakar" (Organisatrice)

Afrima à Dakar

La capitale sénégalaise, Dakar, a l'honneur d'abriter la 8e édition de l'événement annuel de remise de prix dédiés aux artistes africains les plus talentueux dans leur domaine, le All Africa Music Awards (AFRIMA). Après la nomination de plusieurs artistes africains, Dakar accueillera, du 12 au 15 janvier 2023, plus d'un millier d'artistes et d'invités de toute l'Afrique anglophone et francophone.





L'événement participera à la promotion de la destination Sénégal qui constitue un hub touristique et qui doit cette ouverture à la quiétude, à la sécurité et à la beauté du pays.

"Tout ce que vous trouvez à Miami vous le trouverez aussi à Dakar", annonce la productrice associée d'AFRIMA, Victoria Nkong, pour justifier le choix du Sénégal en tant que premier pays francophone à accueillir l'événement, en l'honneur du président de l'UA Macky Sall.





A partir du 12 au 15 janvier 2023, les artistes africains tels que Fally Ipupa, P-Square, Tiwa Savage et d'autres grands chanteurs seront les hôtes de l'hospitalité sénégalaise.