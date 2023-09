AFRIMMA 2023: Fally Ipupa remporte 2 trophées, Rema meilleur artiste de l’année, Waly Seck n'a été distingué

L’édition 2023 des African Musik Magazine Awards ( AFRIMMAs) de ce 17 septembre a été un succès. Lors de cette cérémonie qui s’est tenue au Meyerson Sumphony Center de la ville de Dallas, les meilleurs artistes africains ont été récompensés.





Avant la remise des trophées, Fally Ipupa, Mike Kalambay ainsi que d’autres artistes ont assuré le show.





La crème de la crème africaine a été décorée et parmi les grands gagnants de cette 10e édition des AFRIMMA, le chanteur nigérian Rema qui est élu artiste de l’année. Son compatriote Davido a remporté le prix de l'album de l'année.





Le Congo a été à l’honneur grâce à son fils Fally Ipupa qui s'est vu décerné 2 prix ; le trophée Best francophone, ainsi qu'un Lifetime Achievement Award.