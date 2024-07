Alassane Samba Diop défend Youssou Ndour : « Il fait partie des Sénégalais qui ont… »

Le directeur général du Groupe Emedia Invest, Alassane Samba Diop, trouve « injustes » les attaques contre Youssou Ndour. Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’ancien directeur de Rfm, radio du Groupe futurs médias (GFM), fondé par l’artiste en 2003, aborde la situation de la presse sénégalaise confrontée à la pression fiscale. Certains médias ont vu leurs comptes saisis par le fisc.



« Les attaques contre Youssou Ndour, je les trouves injustes. Il fait partie des Sénégalais qui ont cru en leur pays, en leur jeunesse, et investi dans un secteur extrêmement difficile. Il a créé des milliers d’emplois et suscité des vocations, défend le patron de presse. J’ai eu le bonheur de travailler avec lui et voyage avec lui dans le monde. C’est une personnalité respectée et très écoutée. Souvenez-vous que Youssou Ndour, avec Bob Geldof et Bono, ont rencontré, en 2007, le G7, avec Georges Bush Junior, Tony Blair, Nicolas Sarkozy et d’autres dirigeants du monde, (plaidant l’annulation de la dette de l’Afrique). C’est dire combien la voix de Youssou Ndour compte. »



Il poursuit : « Ce n’est pas parce qu’il s’est engagé en politique qu’il doit payer. C’est sa liberté, il faut la respecter. Dire que la presse refuse de payer ses impôts, c’est de la fausse information. »



Le journaliste corrige : « La presse a des arriérés. Des fois, le choix est cornélien, faut-il verser les impôts et ne pas payer les salaires dans des entreprises où les charges sont énormes ? »