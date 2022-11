Alien Zik…. Le retour avec le single "BSR"

Ça fait un certain temps qu’on attendait le comeback des Aliens.





Jusqu’ici, on avait pu découvrir leur univers à travers des tapes, comme Rapdat.com, Yémé, Welcome to the Jungle, Wakh, Lou Wess ou encore Dotoul Peace.





La première chose à savoir sur ce single « BSR » est la production. L’ensemble des instrumentales, les beats, le choix des synthés, des samples, des vocaux, le mixage des voix, l’habillage a été réalisé avec une précision d’orfèvre, du premier au dernier couplet. Des basses rondes et sourdes, des mélodies dévastatrices, des gros beats, c’est en gros ce que propose Alien Zik dans ce premier tube tant attendu par les fans.





L’équilibre entre les sonorités modernes de la voix de BARYO dans l’entrée et les pointes d’influences african-Cana comme avec Shaheim, le groove cuivré d’un flow du Karismatik Diksa est parfaitement trouvé. Diabolo comme d’habitude fracasse le son avec un entrecoupé d’une bonne dose d’égotrip. Tandis que T Rex « The Machine » s’impose comme clairement comme le meilleur saccadeur du rap game.





Le single est extrêmement cohérent avec une qualité constante.