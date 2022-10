Culture : Aliou Sow au service des acteurs culturels

Fraîchement nommé à la tête du département de la Culture, le professeur Aliou Sow semble être un vrai gladiateur au service de la culture.





À travers un périple culturel au fin fond du Sénégal, le nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique a renoué le fil avec les acteurs culturels.





Lors d’une visite de courtoisie dans quelques lieux et sites culturels, le ministre Sow a affirmé mettre la culture au cœur des activités dans son programme, histoire d'apporter du sang neuf pour redorer le blason du paysage culturel sénégalais.





La visite du ministre de la Culture et du Patrimoine historique dans les régions de Thiès et de Kaffrine, du 20 au 22 octobre derniers, s’inscrit dans le cadre de la décentralisation de l’action culturelle dans les localités les plus reculées du Sénégal.





Il s’agit, pour Aliou Sow et ses hommes, de descendre sur le terrain, d’être au contact des acteurs culturels, les écouter, recueillir leurs préoccupations et trouver des solutions adéquates.





À cette occasion, le ministre a réuni les directeurs nationaux de son département pour voir ensemble les voies et moyens de mieux valoriser le riche potentiel culturel du Sénégal dans sa diversité.





Par ailleurs, Aliou Sow a saisi l'occasion pour assister à la cérémonie de clôture de la 7e édition du festival panafricain de Nguékokh, qui a réuni dix pays de la sous-région dont le Mali pays invité d'honneur. Pour une première dans son histoire, le festival a été soutenu financièrement par le ministère de la Culture.





Dans son discours, M. Sow a exprimé sa volonté d'être au service de la culture en mettant tous les moyens qu'il faut pour permettre aux sous-secteurs de la culture, notamment la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, entre autres, d'être au-devant de la scène, comme le souhaite le président de la République dans sa politique culturelle.





Dans ce sillage, le ministre a saisi l'opportunité pour donner une belle leçon inaugurale aux jeunes panafricains venus des pays limitrophes et a invité les acteurs culturels à poursuivre leur adhésion à la mutuelle de santé des acteurs culturels, afin d’assurer leur couverture médicale et sociale.





Ces derniers ont exprimé plusieurs doléances à la tutelle qui, à son tour, a décidé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir ces acteurs culturels.