All Africa Music Awards (AFRIMA) : DJ Boubs, Sophy Aiida et Pearl Thusi maîtres de cérémonie

Alors que la très attendue 8e édition des All Africa Music Awards (AFRIMA) baptisée «Teranga Edition», se profile à l'horizon, les organisateurs confirment que l'animateur sénégalais DJ Boubs, l'actrice et animatrice camerounaise Sophie Aiida et la perle sud-africaine Pearl Thusi, mannequin et présentatrice animeront le grand gala de récompenses du 15 janvier 2023, qui se tiendra sur le site du Dakar Arena, d'une capacité de 15 000 places, dans la ville de Diamniadio, au Sénégal.





Boubacar Diallo aka DJ Boubs est sans conteste un des animateurs les plus brillants du "Pays de la Teranga". Directeur commercial, de la production et du marketing au sein du groupe E-media Invest, il a marqué de sa remarquable signature vocale une pluralité d'annonces TV et radio dans de nombreux médias sénégalais.





Mais son talent, Boubacar Diallo l'a aussi démontré à l'international, notamment en tant que speaker à la prestigieuse Coupe du monde de football 2022 qui s'est tenue du 21 novembre au 18 décembre dernier au Qatar.





Aux côtés de DJ Boubs sur la grande scène d'AFRIMA, la talentueuse Aiida, qui est une personnalité de la télévision (actrice et présentatrice depuis plus d'une décennie). Son génie derrière les microphones l'a menée sur de grandes scènes, notamment celle de la Coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud, mais aussi aux Nigeria Entertainment Awards 2012 et dans bien d'autres événements de grande envergure.





Aiida, qui avait déjà animé le gala d'AFRIMA en 2017, s'est fait un nom dans l'industrie de la radiodiffusion et du cinéma à travers le continent. Ses exploits en tant qu'animatrice du talk-show baptisé "Life Talk" sur la chaîne Canal+, ainsi que dans l'émission de téléréalité "Cameroon Top Model" sur Canal 2, lui valent d'être considérée par beaucoup comme une voix d'or de son secteur.





La dernière perle du trio d'animateurs d'AFRIMA 8 est la brillante Sud-Africaine Pearl Thusi de Netflix's Queen, qui fait valoir sa haute maîtrise de l'animation dans plusieurs émissions de MTV, notamment "Lip Sync Battle Africa" et "Behind The Story".