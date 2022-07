AM PAPER, ARTISTE MUSICIEN: « Il y a une dose de spiritualité dans la musique »

Artiste originaire de la banlieue sénégalaise, Am Paper qui a gagné le cœur des mélomanes avec son single Jessica, aspire déjà à conquérir le monde avec son style afrobeat. Dans cet entretien accordé Seneweb, le jeune talent lève un coin du voile sur ses projets et sa folle ambition de s'imposer sur la musicale sénégalaise et mondiale.

Pourquoi Am Paper comme nom d’artiste ?





Je suis sénégalais. Je suis né à Médina où j’ai grandi avant de résider à Yeumbeul. Au début, lorsque je me suis lancé dans la musique, j’ai choisi de façon spontanée Dirty Paper comme nom d’artiste. Plus tard, dès que j’ai réalisé que je pouvais aller très loin dans ce secteur, j’ai pris les choses au sérieux. Changer de nom est l’une des premières actions que j’ai posées. C’est ainsi que Ame Paper est devenu mon nom de scène. Parce que Amadou est mon prénom. Certains collègues et amis d’enfance m’appellent affectueusement Ame tandis que d’autres, plus proches de la scène musicale, me nomment Paper. J’ai alors fusionné ces deux appellations et cela donne ‘’Am Paper’’. Je trouve ça authentique.