Amina Badiane : "Je suis sur le point de délocaliser l'organisation de Miss Monde à Dakar"

Amina Badiane, Présidente du comité Miss Sénégal

En dépit de toute polémique, la présidente du comité Miss Sénégal est loin de croiser les bras sur l'organisation de concours de beauté. La gérante du comité Miss Sénégal, Amina Badiane, vient de marquer un grand coup.





Reçue récemment à Abidjan par Julia Morley, Présidente du comité Miss Monde, Amina Badiane et son hôte ont discuté de la décentralisation prochaine de l'organisation de ce grand concours de beauté international au ‘pays de la Téranga’’.





Organiser un événement d'une telle envergure à Dakar s'inscrit dans le cadre de faire la promotion du tourisme sénégalais et continental entre Amina Badiane les représentants du Conseil africain du tourisme (African Tourism Board-ATB).





En sa qualité d'ambassadeur de la culture et du tourisme africain, Amina Badiane a lancé depuis Abidjan un message fort à tous les chefs d'État africains de soutenir ce projet d’organiser l'événement Miss Monde en Afrique, plus précisément au Sénégal, dans le but de faire connaître la culture et la destination sénégalaise, et celle africaine.





Jointe par Seneweb, Amina Badiane confirme son ambition d'organiser ce concours à Dakar. Selon la présidente du comité Miss Sénégal, son objectif majeur c'est de hisser au plus haut le modèle sénégalais, ainsi que sa destination à travers le monde.





"Le Sénégal est un pays modèle et exemplaire. Au moment où d'autres pays accueillent des compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique et autres, moi, je pense que notre pays a la capacité d'accueillir plus de 100 pays dans ce concours de beauté, pour vendre son identité et sa destination. Avec toutes les infrastructures que nous avons, le Sénégal doit être exposé aux yeux du monde avec le concours Miss Monde. Et je suis sur le point de déployer l'organisation à Dakar", nous confie l'ancienne Miss, Amina Badiane.





À l'image de la France et des États-Unis, la présidente du comité Miss Sénégal demande aux autorités compétentes de faire du comité Miss Sénégal une organisation structurée.