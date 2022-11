Aminata Sow Fall : Une fresque murale pour immortaliser la romancière

Fresque de Aminata Sow Fall au Lycée Patte d

Aminata Sow Fall est considérée comme l’une des belles plumes sénégalaises et africaines. Elle vient d’être honorée par une belle fresque sur le mur du lycée de la Patte d’Oie dont elle est la marraine, par le jeune artiste You-art221.





Née le 27 avril 1941 à Saint-Louis, Aminata Sow Fall est l'auteure de plusieurs ouvrages cultes comme ‘’L'appel des arènes, ‘’La grève des battus’’.





Selon le jeune artiste, ce chef-d'œuvre est tout simplement un hommage à Amina Sow Fall, de par sa dimension et surtout son travail remarquable dans le monde culturel. L'œuvre est faite en acrylique et mesure 2m de hauteur. Elle fait face à une ruelle très fréquentée par les élèves. L'œuvre fait déjà sensation avec des prises et des selfies. Elle est visitée à longueur de journée par les élèves et les touristes.