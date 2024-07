Amirror, la femme d’Akon surprend le monde de la musique avec "Run It"

Sur les traces de son mari Alioune Badara Thiam alias Akon, Amirror est une artiste chanteuse, auteure, compositrice et réalisatrice d’origine américaine et communément appelée “la bête féroce d'Atlanta".















Elle propose une musique assez hybride, de l’afro fusion avec des traditions afro-américaines. Un mélange de plusieurs genres musicaux tels que le RnB, la soul, le reggae et le rap. Un style particulier qui la différencie des autres.













Née en Virginie-Occidentale, elle a très tôt découvert sa passion pour la musique, nourrie par une culture riche de karaoké autour des spectacles vivants.













Avec la sortie de sa nouvelle vidéo intitulée "Run It" Amirror an encore prouvé qu'elle n'usurpait pas le statut de son mari Akon pour se faire un nom.













Elle a été adoubée par la belle performance dans cette nouvelle vidéo magnifique qui offre un paysage extraordinaire célébrant l'impact culturel de sa musique et son amour envers l'Afrique plus particulièrement le Sénégal.













La carrière d'Amirror a pris une avancée significative avec le label Konvict Kulture qui lui a permis de révolutionner sa musique avec la découverte de plusieurs cultures qui l'ont inspirée à retracer l'histoire très riche purement africaine qui façonneraient son public dans une fusion dynamique qui séduit son auditoire .













Elle a un album à son actif et plusieurs singles comme "Run It" sorti récemment le 21 juin 2024 et qui était le titre annonceur de son EP intitulé "Reflxns" sorti le 28 juin dernier. Ce dernier est composé de 11 titres dotés d'une bonne réflexion avec des rythmes différents (up-tempo et slow vibes).













La chanteuse Amirror cherche déjà à conquérir le monde dans un extraordinaire engagement et abnégation avec l'objectif de vendre sa musique à l’international.













"Run It" à découvrir sur seneweb