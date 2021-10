Amitié et avenir : cérémonie de remise des prix du Concours photo et vidéo Chine-Afrique 2021

Le 14 octobre, le Concours photo et vidéo Chine-Afrique 2021 s’est achevé sur une note joyeuse avec la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée au Diplomatic Office Building à Beijing, et simultanément en Afrique du Sud et au Sénégal par liaison vidéo. Cet événement était conjointement organisé à l’initiative du Secrétariat du Comité de suivi chinois du FCSA et du Groupe de publication internationale de Chine (CIPG).





Depuis son lancement en mai, le concours a suscité un grand enthousiasme parmi les participants de tous horizons. La promotion du concours a couvert une quarantaine de pays africains. Plus de 2 500 créations ont été collectées. Le nombre total de visionnages en ligne a dépassé 40 millions. Les participants ont interprété de leur propre manière le thème de cette année « Focus sur l’amitié, cohésion pour l’avenir », et ont partagé des moments inoubliables à travers leurs vidéos et photos, témoignant de la solidarité entre les peuples chinois et africains.