AMVCA 2024: Les looks les plus incroyables du gala africain

La 10e édition des Africa Magic Viewers Choice Awards (AMVCA) est plus qu'une simple célébration de l’excellence cinématographique. Cet événement prestigieux organisé le 11 mai à Lagos ( Nigeria), dans le but de récompenser les meilleures performances dans les domaines de la télévision, du cinéma et du divertissement, a aussi révélé les goûts vestimentaires des stars africaines.















Sur le tapis rouge, ces célébrités ont adopté leur héritage (africanité) avec enthousiasme, affichant des couleurs vives, des motifs complexes et modernes.













Cette vitrine que sont les AMVCA, célèbre non seulement l'incroyable talent des designers africains, mais met également en lumière la riche diversité et la créativité au sein de l'industrie culturelle africaine.













Découvrez les looks les plus incroyables des chanteurs, acteurs, influenceurs…