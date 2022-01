Angélique Kidjo heureuse d’être incluse dans la liste "50over50"

La diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo (61 ans), figure sur la liste de du magazine "Forbes" des 50 femmes de plus de 50 ans qui réussissent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.





Militante dévouée pour les femmes et les enfants en Afrique, et même à travers le monde, Angélique Kidjo fait partie des 50 femmes de plus de 50 ans qui réussissent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du magazine économique américain "Forbes".





Elle a notamment fondé, en 2006, la Batonga Foundation, une fondation caritative visant à soutenir les efforts d’entrepreneuriat des femmes et l’éducation des filles.





Sur sa page Facebook, la chanteuse exprime sa gratitude d'être incluse dans la liste : "Merci à "Forbes" de m'avoir incluse dans votre liste. Les femmes du monde entier prouvent que 50 ans et plus est le nouvel âge d'or. Voici, les fondateurs et les dirigeants d'entreprises et politiques, les scientifiques et les avant-gardes qui ouvrent la voie à travers l'Europe, le Moyen-Orient et Afrique", a-t-elle martelé.





Rappelons aussi que la chanteuse a eu l’honneur d’être désignée pour rehausser la cérémonie du prix Nobel de la Paix en 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 et la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en 2021.