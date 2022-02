ANGÉLIQUE KIDJO : Périple américain pour la diva africaine

Angélique Kidjo, Artiste Beninoise

Malgré ses 61 ans, l’artiste béninoise Angélique Kidjo reste très active sur la scène musicale internationale.





La diva de la musique béninoise et multiple lauréate de Grammys Awards, Angélique Kidjo, la diva de la musique béninoise et légende de la musique africaine, devrait bientôt entamer une tournée américaine. Elle est très attendue à Aliso Viejo, le 2 avril prochain. Trois jours plus tard, elle se produira à Seattle (5 avril), une ville située sur le Puget Sound, dans le Nord-Ouest pacifique. Le concert de Tucson est prévu le 7 avril. Scottsdale, dans l’État de l’Arizona, accueillera l’artiste le 9 avril.





Une dizaine de jours plus tard, le 23 avril, Angélique Kidjo ira tenir en haleine le public de Berkeley, une ville située sur la rive orientale de la baie de San Francisco, dans le comté d’Alameda. Elle sera également du côté de Hanovre, dans l’État du New Hampshire, en Nouvelle-Angleterre, le 29 avril. La diva se produira aussi le 30 avril au Portsmouth, une ville située dans l’État du New Hampshire, au Nord-Est des États-Unis.





Au mois de mai, deux dates sont à retenir. D’abord le 10 mai, Angélique Kidjo sera en concert à Princeton, dans le New Jersey se trouvant dans le comté de Mercer. Elle terminera ainsi sa grande tournée américaine, le 12 mai, par un dernier spectacle à Austin, la capitale de l’État du Texas.





Les internautes se sont lâchés sur la publication de l’artiste, en laissant de nombreux messages de félicitations.